Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Edicase Brasil

Solar Blond: conheça a tendência que promete dominar o verão 2025

Hairstylist revela os segredos para aderir os cabelos ensolarados e manter a saúde e o brilho dos fios
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 30 de Outubro de 2024 às 15:36

O solar blond será a tendência de coloração no verão (Imagem: kiuikson | Shutterstock)
O solar blond será a tendência de coloração no verão (Imagem: kiuikson | Shutterstock) Crédito:
O verão está se aproximando, e os salões de beleza já começam a notar a movimentação de clientes em busca do loiro perfeito para a estação. O hairstylist Danilo Herbert, especialista em coloração, revela que entre as versões que promete conquistar muitas adeptas nessa próxima temporada, está o solar blond , uma variação que cria um visual ensolarado, explorando os tons de dourado. 
“Para conquistar esse efeito, usamos uma técnica que ilumina pontualmente os fios, criando uma moldura mais clara no contorno e nas pontas. Esse desenho que criamos, combinado a um fundo levemente rosé, confere esse efeito solar característico dessa nova variação de loiro”, resume o hairstylist . 

Quem pode aderir ao look solar blond?  

Mas será que o look cai bem para qualquer pessoa? De acordo com Danilo Herbert , a resposta é sim, pois é uma variação bem democrática. “Os loiros dourados, que mesclam tons mais claros com reflexos mais quentes, sempre são opções versáteis, já que se adaptam bem às peles morenas, negras, claras e também rosadas. O solar blond, como sugere o próprio nome, tem essa característica. É uma tonalidade quente, solar, que ganha ainda mais destaque em peles bronzeadas”, conta.  

Como manter o efeito solar blond por mais tempo?  

Assim como todos os tons de loiro, o solar blond também exige cuidados específicos para manter a tonalidade. “Especialmente nas estações mais quentes, com a exposição ao sol e o contato com a água do mar e o cloro da piscina, o loiro tende a oxidar, ficando muitas vezes com um tom amarelado ou alaranjado. Para evitar essa cor indesejada e recuperar a tonalidade solar dos fios, indico sempre o uso periódico de matizadores, de preferência os específicos para tons de loiro dourado”, recomenda o profissional.   
O cronograma capilar ajuda a manter a cor por mais tempo (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock)
O cronograma capilar ajuda a manter a cor por mais tempo (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock) Crédito:

Aposte no cronograma capilar

O hairstylist Danilo Herbert alerta que é preciso ter um cuidado extra com a saúde dos fios loiros. “Cabelos coloridos e descoloridos tendem a ressecar mais, e se não forem bem nutridos e hidratados, também afetarão o resultado final da coloração”, conta. 
“Antes de adotar essa ou qualquer outra transformação química , procure um profissional de confiança para saber se seu cabelo está apto para a mudança e mantenha uma rotina de cuidados em casa também, como a adoção de um cronograma de tratamento capilar, que com certeza ajudará a manter o brilho e a vivacidade dos fios”, completa. 
Por Camila Hirano

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

celebridades
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Salada com proteína: 3 receitas saudáveis e nutritivas para o jantar 
Professor, sala de aula, educação
STF estende piso nacional a professores temporários da educação básica da rede pública
Geely EX5 DM-i 2026
Geely anuncia preços partindo de R$ 189.990 para o EX5 EM-i com autonomia de 1.300 km

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados