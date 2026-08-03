Os fios brancos chegaram? Saiba como valorizar os grisalhos masculinos

Os fios brancos deixaram de ser vistos apenas como um sinal da idade e passaram a fazer parte do estilo de muitos homens. Cada vez mais pessoas optam por assumir os grisalhos, transformando a mudança natural dos cabelos em um elemento de personalidade. Para que o visual fique sempre bem cuidado, alguns hábitos são fundamentais.
Segundo Lucas Cavalcanti, o Caval, um dos barbeiros mais influentes do país, os cabelos grisalhos exigem uma rotina de cuidados diários. “Os fios brancos têm características diferentes dos pigmentados . Eles costumam ser mais secos, apresentam maior tendência ao frizz e podem amarelar com facilidade quando não recebem os cuidados adequados. Com uma rotina simples, é possível manter os cabelos fortalecidos e valorizar ainda mais esse visual”, explica.
Evite o amarelamento
Um dos principais incômodos de quem tem fios brancos é o amarelamento que pode surgir com o tempo, especialmente após exposição solar, poluição, areia, água salgada ou uso frequente de ferramentas térmicas.
Para evitar esse efeito, um dos cuidados recomendados é o uso de shampoo neutralizador uma vez por semana. “O produto ajuda a manter o tom dos fios mais bonito e uniforme, mas o uso em excesso pode ressecar os cabelos. O ideal é alternar com um shampoo hidratante”, afirma Caval.
Invista em hidratação
Os fios grisalhos tendem a ser mais secos devido à redução da oleosidade natural do couro cabeludo. Além disso, a fibra capilar costuma apresentar cutículas mais abertas, o que facilita a perda de água e nutrientes, deixando os cabelos mais ásperos, frágeis e com maior propensão ao frizz.
À frente da rede Caval Barbershop, Caval explica que uma rotina simples já faz diferença. “Vale investir em um shampoo e um condicionador hidratantes e incluir uma máscara de tratamento semanal. Produtos com ação nutritiva ajudam a repor os lipídios da fibra capilar, devolvendo maciez, brilho e controle do frizz”, orienta.
Ele também recomenda o uso de leave-ins , principalmente para quem lava os cabelos diariamente. “Os finalizadores criam uma película protetora ao redor da fibra capilar, reduzindo a perda de hidratação e protegendo os fios dos danos causados pelo sol, vento e poluição”, explica.
Os estilos de corte que realçam os fios grisalhos
Além dos cuidados diários, escolher o corte certo ajuda a destacar os fios brancos e deixar o visual mais moderno. Responsável pelo curso de barbearia do Instituto Embelleze, Caval afirma que cortes como fade e taper valorizam a textura natural dos grisalhos ao criar transições suaves entre os comprimentos. Já o undercut destaca o contraste entre laterais mais baixas e o topo alongado, evidenciando o brilho dos fios brancos.
“Para quem prefere um estilo mais clássico, o side part com fade é uma excelente opção. É um corte sofisticado, versátil e funciona muito bem tanto para ambientes profissionais quanto para ocasiões mais descontraídas”, pontua Caval.
Para o especialista, assumir os cabelos grisalhos não significa abrir mão dos cuidados. “Os fios brancos podem transmitir elegância, personalidade e autenticidade. O segredo está em manter uma rotina de cuidados e escolher um corte que valorize o formato do rosto e o estilo de cada homem”, conclui.
Por Rafaella Montenegro