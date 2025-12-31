Beleza

Makes de réveillon: dicas para brilhar na virada do ano

Do ousado ao mais básico, confira dicas da maquiadora Laís Binas para ficar por dentro das tendências e truques de preparação de pele

Isadora Lima Reporter / [email protected]

Publicado em 31 de dezembro de 2025 às 13:00

É possível arrasar com muito brilho, mas também com um visual natural Crédito: Acervo pessoal | Laís Binas

Ano novo é época de renovação, e nada mais justo do que passar a data em grande estilo e, quem sabe, com um visual novo. Pensando nisso, HZ conversou com a maquiadora Laís Binas, que compartilhou dicas de maquiagem para fazer sucesso no réveillon e entrar no novo ano ainda mais radiante que os fogos.



Passo indispensável

Antes de pesquisar referências de maquiagem, é importante entender que o básico precisa ser bem feito. A preparação da pele é um passo que muitas vezes é ignorado, mas que pode fazer toda a diferença no resultado final. Uma pele bem preparada, inclusive, é capaz de dar um toque mais “profissional” ao visual.

Maquiadora Laís Binas Crédito: Gabi Oliveira (@gabioliveirabarros)

Segundo Laís, independentemente da proposta escolhida, esse é um passo que não pode ser deixado de lado. “Uma boa preparação de pele é indispensável. Quando a pele está bem preparada, qualquer maquiagem ganha outro acabamento e dura muito mais”, explica. Ela também destaca o uso do bronzer, especialmente no verão, com a aposta em tons mais quentes para valorizar o look.

IDEIAS PARA SE INSPIRAR

Icy Makeup / Sombra branca

E quando o assunto é réveillon, brilho está mais do que liberado. “Eu adoro strass, glitter e tudo que brilha. Acho o brilho atemporal e extremamente festivo. O réveillon é o momento perfeito para apostar nessas combinações”, diz Laís.

Para quem quer fugir do básico e ousar na produção, a maquiadora sugere referências diretas dos anos 90. “A tendência icy white, com pálpebras bem iluminadas ou sombras brancas, é uma ótima escolha”, recomenda.

Maquiagem ano novo Crédito: Acervo pessoal | Laís Binas

Também é possível misturar referências e criar um visual único e totalmente autêntico, adaptando tendências ao estilo pessoal de cada um.

Delineado metalizado

Outra proposta indicada pela maquiadora é para quem quer sair do óbvio, mas sem exagerar. A releitura do clássico delineado gatinho, aliada a delineadores metalizados, pode garantir um look criativo, moderno e divertido.

Maquiagem azul com brilhos Crédito: Lais Pinas

Beleza natural / Clean girl

Já para quem acredita que menos é mais, o básico nunca sai de moda. Apostar em maquiagens naturais pode ser uma ótima pedida. O clássico efeito “queimadinho de sol” já virou queridinho e alia praticidade à possibilidade de usar menos produtos. Para quem vai passar o réveillon na praia, a proposta faz ainda mais sentido.

Make natural Crédito: Acervo pessoal | Laís Binas

Na maquiagem, paciência também é uma virtude

Independentemente do estilo escolhido, seguir o passo a passo e respeitar o tempo de ação dos produtos é fundamental, como explica Laís. “Como maquiadora há muitos anos, posso afirmar que qualquer maquiagem fica linda quando respeitamos a ordem dos produtos e o tempo de secagem entre as camadas. Por exemplo: hidratar a pele, esperar absorver, depois aplicar o protetor solar e assim por diante”.

Um dos truques da profissional é deixar o corretivo “secar” por alguns segundos antes de espalhá-lo, o que garante mais cobertura usando uma menor quantidade de produto.

Este vídeo pode te interessar