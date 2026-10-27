Lábios desenhados e olhos marcados: a make dos anos 1990 dita as novas tendências de maquiagem

A maquiagem dos anos 1990 está de volta, trazendo elementos que ditaram moda na década: lábios com contorno definido, olhos esfumados, pele de acabamento opaco e blush estruturado. Impulsionada pelo resgate nostálgico da Geração Z no TikTok e pelos recentes desfiles de grifes nas Semanas de Moda de Paris e Milão, essa estética ganha uma nova interpretação. Hoje, o objetivo não é criar um visual “datado”, mas, sim, aproveitar a versatilidade de fórmulas contemporâneas para adaptar esse estilo a qualquer ocasião.