Jaqueta criada por capixabas faz sucesso no New York Fashion Week

A modelo Juliana Nalú usou a jaqueta da capixaba Morenna no New York Fashion Week Crédito: DmCreation

O Espírito Santo continua ganhando espaço na edição da New York Fashion Week 2022. Após a Miss Universo Brasil 2022, Mia Mamede, desfilar no evento com um macacão azul de uma marca capixaba , foi a vez de outra peça feita no Espírito Santo brilhar entre os maiores estilistas do mundo. Produzida a partir da colaboração entre a cantora Morenna e a marca Yakaza, uma jaqueta puffer com a estampa do Brasil fez sucesso.

A peça 100% capixaba - e feita a mão - foi usada pela modelo brasileira Juliana Nalú no NYFW, no último fim de semana. Sendo uma das estrelas da nova campanha da marca de óculos do cantor Kanye West, Nalú pediu a jaqueta diretamente para Morenna através das redes sociais após ver uma foto da cantora (e design) com ela.

A postagem da capixaba foi feita para anunciar seu novo EP Made in Brasil, ainda sem data para estreia. Mas além da novidade musical, Morenna contou para HZ que criou a jaqueta, junto com seu stylist Shalon Txai, para uma apresentação junto com a cantora Ludmilla, em Vitória.

“Foi uma grande surpresa essa história. A jaqueta foi elaborada por mim e pelo meu stylist para o show que eu iria fazer com a Ludmilla. Eu postei a foto usando e a Nalú viu o look. Ela disse que amou. Logo depois, ela perguntou se a gente conseguiria fazer uma peça para ela usar na semana de moda de Nova York. A gente quase caiu para trás quando ela, de fato, usou lá”, contou Morenna.

Nas redes sociais, Juliana elogiou a jaqueta e agradeceu aos capixabas. “Ordem e progresso. Amei o detalhe em vermelho dessa jaqueta muito especial confeccionada a mão pelo Yakaza e Morenna. Amo poder representar o meu lugar por onde passo”, escreveu a modelo brasileira.

Como se já não bastasse a peça ter desfilado por um dos maiores eventos de moda do mundo, o DJ e produtor musical Diplo viu a foto de Nalú e perguntou nos comentários se os capixabas fazem a jaqueta para homens. Sem acreditar na repercussão, Morenna contou em primeira mão para HZ que com certeza irá fazer um modelo masculino do item.

“A gente surtou quando viu o comentário do Diplo, ele é uma referência para mim. É um cara que está dentro da moda, super antenado com tudo que está acontecendo. E respondendo, sim, nós vamos fazer jaquetas para homens e também abrir para vendas ao público em geral em breve”, revelou Morenna.

A modelo Juliana Nalú usou a jaqueta da capixaba Morenna no New York Fashion Week Crédito: Lucas Brito

A jaqueta puffer com a estampa da bandeira do Brasil é mais um exemplo da nova tendência da moda chamada Brazilcore . Com a proximidade da Copa do Mundo, as cores do nosso país, como verde, amarelo, azul e branco estão ganhando destaque nos guarda-roupas dos brasileiros. Segundo Morenna, é preciso resgatar esse sentimento de orgulho da bandeira.

“Eu acho que veio para o resgate da nacionalidade da nossa bandeira. Não precisamos carregar a bandeira para movimentos políticos, temos que ter orgulho dela. Essa moda veio do Tik Tok com postagens de estrangeiras lançando essa tendência, o que é uma pena porque aqui sempre existiu nas periferias. Muitas coisas parecem que só são legais fora do Brasil, por isso temos que valorizar de onde somos”, afirmou a cantora.

Flertando com a moda e com a música desde o início da carreira, Morenna está prestes a lançar seu novo EP, chamado Made in Brasil. Guardando mistério sobre o conteúdo do novo trabalho, a capixaba soltou que as pessoas podem esperar uma grande reunião de estilos brasileiros.