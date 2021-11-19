Encontro de brechós movimenta o Centro de Vitória com música, comida e moda

No Baboseira Mil Coisas, amantes da moda podem encontrar peças de R$ 2 a R$ 40 Crédito: Instagram/@baboseira.milcoisas/@thata.mov

Se você gosta de garimpar peças exclusivas com preços camaradas e ajudar o comércio local, chegou a hora. Nesta sexta-feira (19) e sábado (20), o Centro de Vitória recebe a Feira Colaborativa Baboseira Mil Coisas, no espaço externo da Thelema Tabacaria. O evento promete movimentar a economia do bairro, reunindo um grupo de jovens empreendedoras que oferecem produtos que vão da moda à gastronomia, das 10h às 18h em ambos os dias.

Além das compras, os visitantes poderão curtir uma boa música. Entre as apresentações, estão garantidas uma roda de samba com o grupo Alô e Vera e muita black music com DJ Negana.

A produtora cultural e expositora do evento, Bárbara Florêncio, conta que a Baboseira Mil Coisas nasceu como um encontro de brechó, mas logo na primeira edição tomou uma dimensão maior. Hoje, são 22 expositoras que vendem itens de decoração, bijuterias e artesanatos, além de gastronomia para deixar a galera à vontade.

O público poderá levar para casa roupas e objetos cujos preços variam de R$ 2 a R$ 40. “Surgimos da ideia de nos fortalecer a partir da coletividade e oferecer produtos de qualidade, diversificados e que visam a prática consciente do consumo” conta Florêncio, que também reforça que o diferencial do evento é a curadoria das peças.

Ela ressalta que os brechós se tornaram uma alternativa para o público jovem, sobretudo pelo consumo sustentável e preocupação com o meio ambiente. "Comprar e vender roupas de segunda mão contribui para aumentar a vida útil da peça. E desse modo, evita a exploração de mais matérias primas para confeccionar novas peças. O maior benefício, na verdade, é a possibilidade de incrementar o guarda-roupa pagando pouco".

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