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15 de julho

Dia do Homem: 8 produtos para a rotina de beleza

Marcas de beleza lançam produtos para o homem cuidar da pele e do cabelo com cosméticos específicos
Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 15 de Julho de 2022 às 06:00

Dia do homem
O mercado de beleza investe cada vez mais em linhas de produtos desenvolvidas sob medida Crédito: Shutterstock
Os homens estão atentos ao xampu, aos produtos do cabelo, usam cremes hidratantes para o corpo e para retardar o envelhecimento. Foi-se o tempo em que a preocupação era apenas com o creme hidratante após o banho de sol.
E o mercado de beleza investe cada vez mais em linhas de produtos desenvolvidas sob medida. O Boticário, por exemplo, lança a Malbec Club Sensitive, com itens de tratamento desenvolvidos com ativos que acalmam a pele e minimizam as irritações causadas pelo barbear.  O lançamento também marca a estreia da marca no território de lâminas.
Já Eudora desenvolveu sua nova fragrância masculina, o Volpe DNA. O lançamento é uma colônia que inspira força, autoconfiança e determinação para vencer e encarar desafios. Para celebrar o Dia do Homem, selecionamos 8 produtos para a rotina de beleza. Confira. 
Produtos para homens
Uma seleção de produtos de beleza para eles Crédito: Divulgação/ Arte: Guilherme Sillva
  1. Balm Pós Barba Sensitive Malbec Club, de O Boticário. Com textura leve, alivia a pele, diminuindo as irritações do barbear - tudo isso sem deixar a superfície pegajosa ou oleosa. Sensação refrescante para uma pele macia e sem irritações.

  2. Shampoo Barba, Cabelo e Bigode, da Bozzano. O produto foi desenvolvido para ser usado no cabelo, barba e bigode. Ele limpa profundamente, removendo a oleosidade dos fios, deixando-os macios. De uso diário, é indicado para todos os tipos de fios. Preço: R$ 19,71, na Amazon (COMPRE AQUI)

  3. Perfume Natura Homem Neo.  Fragrância amadeirada intensa. Sensações plurais potencializadas pela força de um coletivo de madeiras nobres e pela pataqueira, ingrediente da biodiveridade brasileira, que traz um brilho ainda mais marcante a essa fragrância.  Preço: R$ 109,90, na Amazon (COMPRE AQUI)

  4. Nivea Men Deep Gel de Limpeza 3 em 1. O produto conta com argila microfina, que limpa profundamente a pele, deixando uma sensação de frescor. Tem textura suave que se transforma em uma espuma cremosa e branca rapidamente, além de fragrância refrescante. Com função 3 em 1, possibilita o uso no rosto, corpo e cabelo. Preço: R$ 29,90, na Amazon (COMPRE AQUI)

  5. Premium Clay, da Keune Haircosmetics. Recomendada para modelar cabelos masculinos com extra fixação e acabamento sem brilho, a cera modeladora cria textura e definição em cabelos curtos e médios e encorpa e condiciona os fios enquanto protege o cabelo dos agentes externos. Preço: R$ 139,90, na Amazon (COMPRE AQUI)

  6. Segno Impact Deo Parfum, da Avon. Fragrância sofisticada e intensa que combina Vetiver, com um toque amargo de acordes de Vermute e um blend de madeiras, que traz especiarias, textura e facetas aromáticas. Preço: R$ 89,90, na Amazon (COMPRE AQUI)

  7. Shampoo Silver Slim, da Lowell.  Possui corantes cinza prateados que neutralizam os tons indesejados dos cabelos brancos e grisalhos, além de limpar suavemente os fios. Preço: R$ 53,59, na Amazon (COMPRE AQUI)

  8. Eudora Volpe DNA. O perfume traz em sua composição olfativa a combinação de especiarias mescladas com patchouli e cipreste. Além desses elementos principais, sua pirâmide olfativa é composta por um Fundo de Vetiver, Baunilha, Bálsamo de Peru, Patchouli, Âmbar e Couro Vegano. Preço: R$ 101,54, na Americanas (COMPRE AQUI)

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