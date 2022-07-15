Dia do Homem: 8 produtos para a rotina de beleza

- Balm Pós Barba Sensitive Malbec Club, de O Boticário. Com textura leve, alivia a pele, diminuindo as irritações do barbear - tudo isso sem deixar a superfície pegajosa ou oleosa. Sensação refrescante para uma pele macia e sem irritações.
- Shampoo Barba, Cabelo e Bigode, da Bozzano. O produto foi desenvolvido para ser usado no cabelo, barba e bigode. Ele limpa profundamente, removendo a oleosidade dos fios, deixando-os macios. De uso diário, é indicado para todos os tipos de fios. Preço: R$ 19,71, na Amazon (COMPRE AQUI)
- Perfume Natura Homem Neo. Fragrância amadeirada intensa. Sensações plurais potencializadas pela força de um coletivo de madeiras nobres e pela pataqueira, ingrediente da biodiveridade brasileira, que traz um brilho ainda mais marcante a essa fragrância. Preço: R$ 109,90, na Amazon (COMPRE AQUI)
- Nivea Men Deep Gel de Limpeza 3 em 1. O produto conta com argila microfina, que limpa profundamente a pele, deixando uma sensação de frescor. Tem textura suave que se transforma em uma espuma cremosa e branca rapidamente, além de fragrância refrescante. Com função 3 em 1, possibilita o uso no rosto, corpo e cabelo. Preço: R$ 29,90, na Amazon (COMPRE AQUI)
- Premium Clay, da Keune Haircosmetics. Recomendada para modelar cabelos masculinos com extra fixação e acabamento sem brilho, a cera modeladora cria textura e definição em cabelos curtos e médios e encorpa e condiciona os fios enquanto protege o cabelo dos agentes externos. Preço: R$ 139,90, na Amazon (COMPRE AQUI)
- Segno Impact Deo Parfum, da Avon. Fragrância sofisticada e intensa que combina Vetiver, com um toque amargo de acordes de Vermute e um blend de madeiras, que traz especiarias, textura e facetas aromáticas. Preço: R$ 89,90, na Amazon (COMPRE AQUI)
- Shampoo Silver Slim, da Lowell. Possui corantes cinza prateados que neutralizam os tons indesejados dos cabelos brancos e grisalhos, além de limpar suavemente os fios. Preço: R$ 53,59, na Amazon (COMPRE AQUI)
- Eudora Volpe DNA. O perfume traz em sua composição olfativa a combinação de especiarias mescladas com patchouli e cipreste. Além desses elementos principais, sua pirâmide olfativa é composta por um Fundo de Vetiver, Baunilha, Bálsamo de Peru, Patchouli, Âmbar e Couro Vegano. Preço: R$ 101,54, na Americanas (COMPRE AQUI)
Caro leitor
Esta reportagem foi produzida com total independência editorial por nossa equipe com ajuda de especialistas entrevistados. Caso o leitor queira adquirir algum produto a partir dos links disponibilizados no texto, A Gazeta deixa claro três pontos:
1 - A empresa pode auferir receita por meio de parcerias comerciais
2 - Não temos qualquer controle ou responsabilidade acerca da eventual experiência de compra feita a partir dos links disponíveis
3 - Questionamentos ou reclamações em relação ao produto, processo de compra, pagamento e entrega deverão ser direcionados diretamente ao lojista responsável