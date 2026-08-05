Como a finalização transforma o visual masculino

Para muitos homens, praticidade é um fator decisivo na escolha dos cuidados diários . Por isso, uma rotina eficiente não precisa ser complexa: bons produtos, aplicação correta e atenção às necessidades do cabelo já fazem diferença. “Não é necessário ter muitos produtos, mas entender o que o cabelo precisa. Um shampoo adequado, um condicionador ou tratamento e um finalizador bem escolhido já ajudam a preservar a saúde dos fios e o estilo do corte”, finaliza Mauricio Pina.