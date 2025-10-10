7 aliados do autocuidado para quem pratica esportes

Publicado em 10 de outubro de 2025 às 18:38
A rotina de quem pratica esportes exige atenção com o corpo antes, durante e depois da atividade. Não se trata apenas de força ou resistência, mas de um cuidado completo que envolve prevenção de lesões, regeneração muscular e proteção da pele. Quando bem aplicados, hábitos simples de autocuidado podem transformar a experiência de treino em algo mais leve e saudável.
Com os produtos adequados, é possível manter o equilíbrio entre desempenho e bem-estar, prevenindo desconfortos e favorecendo a recuperação. Da cabeça aos pés, a escolha certa pode ser o diferencial entre um treino comum e uma rotina de cuidados eficiente. Confira abaixo7 aliados do autocuidado para quem pratica esportes!
Indispensável para quem pratica atividades ao ar livre, o protetor solar evita queimaduras, manchas, envelhecimento precoce e, principalmente, câncer de pele. Prefira versões de amplo espectro, resistentes ao suor e de rápida absorção. O cuidado também se estende aos cabelos: protetores capilares ajudam a evitar ressecamento e danos causados pela exposição solar, mantendo fios saudáveis e mais resistentes.
Exercícios de impacto, como corrida e saltos, podem causar sensação de peso e fadiga às pernas. Produtos formulados com ativos como centella asiática, camomila , cânfora e arnica oferecem alívio rápido, melhoram a circulação e trazem frescor imediato após o treino.
Para aliviar a sensação de peso e melhorar a circulação após corridas ou treinos de alta intensidade, vale lançar mão de cremes relaxantes específicos para a região, que promovem alívio rápido e conforto duradouro.
Ambientes úmidos como academias, piscinas e vestiários favorecem a proliferação de fungos e bactérias. Bases com ação antifúngica e antibacteriana, enriquecidas com óleos naturais e ativos fortalecedores, são essenciais para manter as unhas protegidas, resistentes e saudáveis.
“Para garantir unhas fortes e livres de infecções, indico a Base Preventiva Anti Fungos Fortilon. Ela é formulada com óleos de melaleuca, cravo e copaíba, além de ativos que fortalecem e previnem a quebra”, recomenda a podóloga Rosy Mery, do salão Jacques Janine Center Norte, localizado em São Paulo.
O suor e o atrito das roupas podem deixar a pele ressecada. Aposte em hidratantes de rápida absorção, que devolvem maciez e ajudam a manter a barreira cutânea sem deixar sensação pegajosa, garantindo conforto até mesmo nos treinos mais intensos.
Para áreas de atrito, como coxas, axilas ou seios — principalmente em corridas —, balms calmantes ou cremes pós-treino são ótimos aliados para prevenir assaduras e irritações.
Os pés são a base de todo movimento e precisam de atenção especial. Cremes específicos, com ativos como ureia e ácido hialurônico, promovem hidratação profunda, recuperam a maciez e evitam o ressecamento causado pelo impacto e pelo uso constante de tênis.
O suor excessivo pode atrapalhar tanto a performance quanto o conforto durante a prática de atividades físicas. Além dos antitranspirantes corporais tradicionais, produtos específicos para mãos e pés ajudam a controlar a transpiração sem ressecar a pele .
Banhos de imersão com sais ou espumas aromáticas ajudam não só a relaxar a musculatura, mas também a aliviar o estresse mental após treinos intensos, tornando o autocuidado parte essencial da recuperação.
Produtos com ativos como extrato de lavanda, óleo de arnica e camomila trazem sensação imediata de relaxamento, aliviam a tensão muscular e são ideais para quem pratica esportes regularmente, auxiliando na recuperação após treinos intensos.
Por fim, vale lembrar que cada corpo responde de forma diferente aos estímulos e produtos. Por isso, é sempre importante contar com a orientação de profissionais da saúde — como dermatologistas para cuidados com a pele, fisioterapeutas e médicos do esporte para alívio muscular e recuperação —, garantindo que os produtos escolhidos sejam realmente adequados às necessidades individuais. Cuidar do corpo com responsabilidade é tão importante quanto se manter ativo.
Por Denyze Moreira
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta