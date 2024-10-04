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6 dicas para manter o mega hair sempre bonito

6 dicas para manter o mega hair sempre bonito

Veja como alguns cuidados são importantes para manter os fios com um bom aspecto
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 04 de Outubro de 2024 às 12:36

O mega hair permite mudar o visual de forma simples e rápida (Imagem: Kourdakova Alena | Shutterstock)
O mega hair permite mudar o visual de forma simples e rápida Crédito: Imagem: Kourdakova Alena | Shutterstock
O mega hair é uma técnica de alongamento capilar que adiciona fios artificiais ou naturais ao cabelo, proporcionando mais comprimento e volume de forma prática. Além disso, ele pode ser usado para dar mais corpo aos fios finos, criar texturas e até mesmo experimentar diferentes estilos e cores sem comprometer o cabelo natural.
Essa técnica oferece uma transformação rápida, permitindo que qualquer pessoa mude seu visual de forma simples e versátil. Apesar do método ser amplamente conhecido, existem técnicas que podem ultrapassar R$ 30 mil e são consideradas verdadeiras joias em muitos salões de beleza.
Entre os tons de mega hair mais procurados, estão os inspirados por celebridades como Marina Ruy Barbosa, Dua Lipa, Anitta e Giovanna Ewbank, que continuam a ser referências de estilo para muitas mulheres.

Uma joia para os cabelos

Em um mercado promissor no Brasil, profissionais da beleza se destacam com técnicas inovadoras que conquistam clientes e celebridades. Segundo Chris Rodrigues, idealizador da marca CR Hair e um dos principais nomes do segmento, a extensão capilar também deve ser valorizada como uma pedra preciosa.
“Quando criei a técnica de mega hair com fitas adesivas no país, sabia que, para conquistar o segmento de luxo, precisaria me diferenciar com a qualidade dos fios e métodos personalizados que valorizassem a naturalidade”, explica.
Chris Rodrigues, sempre à frente das tendências, com um foco em inovação e qualidade, tornou seu salão, Casa Chris Rodrigues, no Jardim Europa, em São Paulo, referência no mercado de extensão capilar premium e hoje atende celebridades, como Silvia Braz e Luciana Gimenez. “Valorizo cada fio de cabelo como uma verdadeira joia e acredito que esse mercado vai crescer ainda mais no Brasil”, revela.
É importante encontrar um bom profissional para a aplicação do mega hair (Imagem: Svitlana Sokolova | Shutterstock)
É importante encontrar um bom profissional para a aplicação do mega hair Crédito: Imagem: Svitlana Sokolova | Shutterstock

Cuidados antes de aplicar o mega hair

O hair stylist ressalta que é preciso cautela na hora de optar pelo novo visual. “Procure sempre um profissional de confiança e com experiência, que faça inicialmente uma avaliação do cabelo para saber se ele está saudável e apto para o alongamento. Caso contrário, mesmo com a melhor técnica e o melhor material, a extensão não terá durabilidade – sem contar os danos que pode causar aos fios”, alerta.
A qualidade do cabelo que será aplicado também é outro ponto importante a ser considerado. “O mercado de cabelos ainda é muito escasso, existem poucas opções boas e de qualidade, e isso influencia totalmente no resultado do mega hair”, explica o profissional.

Mantendo o mega hair perfeito

Abaixo, veja algumas dicas para manter a saúde e a beleza do mega hair e dos seus fios naturais por mais tempo!
  • Evite fazer procedimentos químicos no cabelo após a colocação;
  • Nunca durma com o cabelo molhado;
  • Durante a noite, se conseguir usar uma touca de cetim, inclua na sua rotina, pois ela vai ajudar a diminuir o frizz e manter a umidade natural do fio;
  • Penteie o cabelo com delicadeza para evitar queda por tração. Separe o cabelo em seções e trabalhe uma mecha de cada vez. Devagar, penteie de cima para baixo. Prefira escovas e pentes flexíveis;
  • Mantenha sua hidratação em dia, de acordo com a recomendação do seu profissional de confiança;
  • Não prolongue o tempo de manutenção para manter o cabelo sempre com aspecto natural.
Por Caroline Cristina

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