5 sinais de que seu cabelo está afinando

Mudanças discretas na textura, no volume e na linha do cabelo podem revelar o início do afinamento dos fios

Publicado em 6 de março de 2026 às 12:51

Mudanças na textura e no volume dos fios podem indicar afinamento capilar ainda nas fases iniciais Crédito: Imagem: Olena Yakobchuk | Shutterstock

Nem sempre a calvície começa com uma queda intensa de fios no travesseiro ou no ralo do banheiro. Em muitos casos, o processo de afinamento capilar se instala de forma lenta e silenciosa, o que faz com que muitas pessoas só percebam o problema quando a perda de densidade já está mais avançada.

Os primeiros sinais costumam ser discretos, mas podem ser identificados com atenção a mudanças na textura, no volume e até no formato da linha do cabelo. Reconhecer esses indícios precocemente é essencial para iniciar tratamentos que ajudam a preservar os fios e retardar a progressão da calvície.

A seguir, veja cinco sinais de que o cabelo pode estar afinando.

1. Os fios parecem mais finos e frágeis

Uma das primeiras mudanças percebidas por quem está passando pelo afinamento capilar é a alteração na textura do fio. O cabelo começa a parecer mais fino, quebradiço e com menos resistência do que antes.

De acordo com o cirurgião plástico e presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Capilar Alan Wells, isso pode indicar o início de um processo chamado miniaturização. “Os primeiros sinais de afinamento capilar costumam ser bastante sutis e muitas vezes passam despercebidos no início. Um dos indícios mais comuns é a mudança na textura do fio, que passa a ficar mais fino e frágil ao longo do tempo. A pessoa também pode perceber que o cabelo demora mais para crescer com densidade ou que determinadas regiões começam a parecer menos preenchidas”, explica.

2. O couro cabeludo começa a aparecer mais

Outro sinal que merece atenção é quando o couro cabeludo se torna mais visível, especialmente sob luz forte, em fotos ou ao prender o cabelo. Segundo o médico, isso acontece porque a densidade capilar diminui gradualmente.

“Outro sinal frequente é quando o couro cabeludo começa a ficar mais visível sob a luz ou em fotos, especialmente na região frontal ou no topo da cabeça. Muitas vezes o paciente não percebe uma queda intensa de fios, mas nota que o penteado já não tem o mesmo volume de antes”, afirma.

3. O cabelo perde volume, mesmo sem cair muito

Muita gente associa o problema apenas à queda de cabelo , mas o afinamento pode acontecer mesmo quando não há perda significativa de fios. O especialista em queda e transplante capilar Vlassios Marangos explica que o principal fenômeno, nesses casos, é a transformação progressiva dos fios.

“O afinamento capilar pode ocorrer mesmo sem uma queda intensa. Em muitos pacientes, o que acontece é a miniaturização dos fios: eles passam a nascer mais finos e curtos. Com o tempo, o cabelo perde volume e densidade, e a pessoa sente que o penteado já não tem o mesmo corpo de antes”, destaca.

O avanço das “entradas” costuma ser um dos primeiros indícios de perda de densidade capilar Crédito: Imagem: New Africa | Shutterstock

4. As entradas começam a aparecer

Mudanças na linha frontal do cabelo também podem indicar o início da calvície, especialmente nos homens . O surgimento ou aumento das chamadas “entradas” é um dos sinais mais clássicos do problema.

Segundo Alan Wells, essa mudança costuma acontecer de forma gradual. “Esse processo geralmente começa com uma discreta elevação da linha do cabelo ou com uma leve redução de densidade nas regiões temporais. Quando percebemos alterações na linha frontal ou nas entradas, é importante buscar avaliação especializada”, orienta.

5. O cabelo demora mais para crescer com densidade

Outro indício comum é a impressão de que o cabelo cresce mais devagar ou não recupera o volume depois de um corte. Conforme Vlassios Marangos, isso acontece porque o folículo passa a produzir fios progressivamente mais finos.

“Quando o folículo entra no processo de miniaturização, ele deixa de produzir fios grossos e saudáveis. O cabelo continua crescendo, mas com menos espessura e qualidade, o que reduz a sensação de densidade”, explica.

Diagnóstico precoce faz diferença

Identificar o afinamento capilar logo no início pode mudar completamente a evolução do quadro. Segundo os especialistas, quanto mais cedo o paciente procura avaliação médica, maiores são as chances de preservar os fios existentes.

Alan Wells explica que existem diversas opções de tratamento antes mesmo de considerar o transplante capilar. “Quando o afinamento capilar é identificado nas fases iniciais, existem várias estratégias terapêuticas que ajudam a preservar os fios e estimular o crescimento capilar. Medicamentos específicos, terapias de estímulo do couro cabeludo e protocolos clínicos podem melhorar a qualidade e a densidade dos fios”, afirma.

Procedimentos como microinfusão de medicamentos e terapias regenerativas também podem fazer parte do tratamento. O transplante capilar, segundo o especialista, costuma ser indicado apenas quando já houve perda significativa de densidade. Por isso, observar os primeiros sinais e buscar orientação especializada pode ser o passo mais importante para preservar a saúde capilar a longo prazo.

Por Sarah Carvalho