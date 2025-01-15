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Moda

5 segredos para manter a barba sempre impecável

Barbeiro ensina truques para deixar os fios bonitos, macios, alinhados e saudáveis
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 15 de Janeiro de 2025 às 12:12

Para manter a barba saudável é importante seguir uma rotina consistente de cuidados (Imagem: Dean Drobot | Shutterstock)
Para manter a barba saudável é importante seguir uma rotina consistente de cuidados Crédito: Imagem: Dean Drobot | Shutterstock
Ter uma barba impecável é o desejo de muitos homens que buscam aliar estilo e personalidade. No entanto, conquistar fios alinhados, macios e saudáveis exige mais do que apenas deixá-los crescer naturalmente. Uma rotina consistente de cuidados, aliada ao uso de produtos adequados, faz toda a diferença.
Como destaca Ale Barbalhada, barbeiro e influenciador em cuidados masculinos, “pequenas mudanças nos hábitos diários podem transformar a aparência e a saúde da barba”. Abaixo, o profissional dá 5 dicas essenciais que vão ajudar a cuidar da sua barba, garantindo um visual impecável. Confira! 

1. Higienização

O ponto de partida é uma rotina simples, mas eficiente. Começando pela higienização, que deve ser feita com produtos específicos para barba. Diferentemente do xampu comum, o produto para barba é desenvolvido para tratar os fios faciais e a pele, prevenindo problemas como ressecamento, pontas duplas e quebra. “Gosto do shampoo para barba Charming Barbershop, da Cless Cosméticos, que elimina resíduos acumulados na barba, deixa os fios mais macios, além de limpar a pele e desobstruir os poros”, recomenda o profissional.   

2. Esfoliação

Além dos cuidados diários , esfoliar a pele sob a barba uma ou duas vezes por semana é essencial para remover células mortas, evitar pelos encravados e estimular o crescimento saudável dos fios. “Use um esfoliante suave específico para o rosto, massageando delicadamente a área. Isso melhora a circulação, mantém os poros limpos e garante uma barba com aparência mais saudável e uniforme”, afirma Ale Barbalhada. 
É importante hidratar a barba para nutrir e suavizar os fios (Imagem: Olena Yakobchuk | Shutterstock)
É importante hidratar a barba para nutrir e suavizar os fios Crédito: Imagem: Olena Yakobchuk | Shutterstock

3. Hidratação

Para ajudar a nutrir e suavizar ainda mais os fios, o influenciador indica o uso de um balm hidratante e de um óleo finalizador para barba, para proteger contra a poluição e a poeira. “Isso evita o ressecamento, reduz a coceira e promove um brilho natural aos fios”, esclarece. 

4. Alinhamento dos fios

Para o cuidado diário, um pente ou escova de barba é essencial, especialmente em barbas médias e longas. “Um bom pente pode fazer toda a diferença para alinhar os fios e evitar nós, além de ajudar na aplicação uniforme de produtos”, afirma o profissional. Ale também recomenda um secador em temperatura morna ou fria para modelar os fios sem danificá-los. E, em casos de uso de fontes de calor, um produto com proteção térmica é indispensável.  

5. Cuidados com a pele

A pele sob os fios também merece atenção especial. O uso regular de um xampu de barba e de um balm ajuda a prevenir a descamação – muitas vezes confundida com caspa – e a irritação causada pelo ressecamento. “A barba pede produtos adequados para sua estrutura e necessidades específicas”, ressalta o influenciador Ale Barbalhada .  
Além da rotina de cuidados básicos , é importante ter paciência no crescimento dos fios, especialmente se você está enfrentando irritação nos estágios iniciais. O barbeiro garante que, com o tempo, a barba atinge um comprimento em que essas questões diminuem. “A paciência é uma aliada para quem quer ter uma barba volumosa e bem cuidada. A combinação certa de produtos, ferramentas e hábitos é a receita infalível para resultados duradouros”, finaliza. 
Por Caroline Amorim

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