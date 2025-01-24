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Moda

5 cores de cabelo que serão tendência em 2025

A nova aposta é em tonalidades mais suaves e naturais, que valorizam a harmonia com o tom de pele
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 24 de Janeiro de 2025 às 19:00

Cores que valorizam a harmonia com o tom de pele e realçam a beleza individual estarão em alta (Imagem: NeonShot | Shutterstock)
Cores que valorizam a harmonia com o tom de pele e realçam a beleza individual estarão em alta Crédito: Imagem: NeonShot | Shutterstock
O início do ano é sempre um convite para renovar o visual, e os cabelos são a escolha perfeita para começar. Além de apostar em cortes modernos, mudar a tonalidade dos fios é uma excelente maneira de transformar a aparência e se alinhar às tendências.
Em 2025, o cabeleireiro e Keune Master Talent John Castaño diz que ficarão para trás os cabelos extremamente escuros, as mechas com contrastes marcantes e os tons rosados. A nova aposta é em cores mais suaves e naturais, que valorizam a harmonia com o tom de pele e realçam a beleza individual.
Com base nesse movimento, John Castaño revela as principais tendências que prometem brilhar nos salões e inspirar mudanças cheias de estilo e personalidade. Confira!

1. Ruivo borgonha

O ruivo borgonha é uma grande aposta para mulheres de pele dourada, negra, rosada ou bronzeada (Imagem: Cavan-Images | Shutterstock)
O ruivo borgonha é uma grande aposta para mulheres de pele dourada, negra, rosada ou bronzeada Crédito: Imagem: Cavan-Images | Shutterstock
Entra ano, sai ano, e os tons ruivos continuam sendo um visual muito requisitado, mas, claro, sempre com um update de nuances e técnicas. Para mulheres de pele dourada, negra, rosada ou bronzeada, a borgonha será uma das grandes apostas em 2025.
No entanto, segundo John Castaño, este ano o tom surge com uma profundidade diferente, trazendo uma estética mais sofisticada, que realça ainda mais a beleza e a elegância de cada um. “Eu aposto na pegada de borgonha, porém diminuindo o violeta, que foi bem forte em 2024, e trazendo mais o acaju como base para esse tom. Então, ele será mais profundo, mais escuro, e com esses toques mais brasileiros e tropicais”, conta o especialista.

2. Mocha mousse

O mocha mousse promete se tornar uma das cores mais pedidas e cobiçadas (Imagem: Andriy Petryna | Shutterstock)
O mocha mousse promete se tornar uma das cores mais pedidas e cobiçadas Crédito: Imagem: Andriy Petryna | Shutterstock
A cor mocha mousse já é um dos tons mais comentados e desejados tanto em esmaltes quanto em maquiagens. Nos cabelos , não será diferente; promete se tornar uma das cores mais pedidas e cobiçadas em salões de beleza, especialmente em mulheres com pele negra. Para o cabeleireiro, essa nuance ganha ainda mais destaque quando combinada com reflexos dourados, pois cria um efeito luminoso e realça ainda mais o tom de pele.

3. Bege e areia

Os tons bege e areia são ideais para quem não abre mão dos loiros e deseja um look mais suave (Imagem: yamel photography | Shutterstock)
Os tons bege e areia são ideais para quem não abre mão dos loiros e deseja um look mais suave Crédito: Imagem: yamel photography | Shutterstock
Com sua capacidade de se adaptar facilmente a diferentes nuances de cabelo, os tons bege e areia são ideais para quem não abre mão dos loiros e deseja um look mais suave, elegante e de fácil manutenção, sem perder a modernidade.
Eles criam um efeito iluminado, conferindo um toque de frescor ao visual, seja em cabelos claros ou escuros que buscam uma transformação sutil. Mas atenção: “essa cor não valoriza mulheres com peles amareladas, pois a profundidade do tom pode não ser harmônica”, alerta o hair stylist .

4. Marrom café

O marrom café valoriza todos os tipos de pele, e é a escolha ideal para quem busca uma aparência mais equilibrada (Imagem: kiuikson | Shutterstock)
O marrom café valoriza todos os tipos de pele, e é a escolha ideal para quem busca uma aparência mais equilibrada Crédito: Imagem: kiuikson | Shutterstock
Valorizando todos os tipos de pele, especialmente as de alto contraste, é a escolha ideal para quem busca uma aparência mais equilibrada. Além disso, consegue destacar os contornos do rosto e traz um look cheio de personalidade e atemporal.

5. Face frame

O face frame traz luminosidade e um toque divertido ao visual (Imagem: Volodymyr TVERDOKHLIB | Shutterstock)
O face frame traz luminosidade e um toque divertido ao visual Crédito: Imagem: Volodymyr TVERDOKHLIB | Shutterstock
Outra grande tendência para 2025 é o face frame iluminado, com a parte frontal do cabelo mais clara, trazendo luminosidade e um toque divertido ao visual. Esse efeito é especialmente valorizado em mulheres com peles claras e rosadas, além de ser ideal para quem tem sardinhas.
“Essa técnica pode ser utilizada em qualquer tom de cabelo, dos mais escuros aos mais claros. No entanto, em cabelos escuros, é importante trazer uma harmonização aos fios. O ideal é realizar uma leve abertura de fundo, para não criar um contraste muito alto”, conclui John Castaño.
Por Raeesah Salomão

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