Moda

5 acessórios indispensáveis para criadores de conteúdo de beleza

Eles podem ser usados para criar vídeos didáticos, tutoriais inspiradores ou apenas mostrar a rotina real de cuidados com a pele

Publicado em 30 de julho de 2025 às 14:30

Os acessórios certos fazem grande diferença nos conteúdos de beleza Crédito: Imagem: Kmpzzz | Shutterstock

De tutoriais a vídeos de transformação nas redes sociais, criar conteúdo de beleza exige mais do que talento: ter os acessórios certos pode fazer toda a diferença no resultado — e no engajamento. Da iluminação à aplicação de maquiagem, com ajuda da influenciadora de beleza Talita Akemy, listamos alguns itens que todo criador de conteúdo deveria ter à mão. >

“Eu procuro ter ferramentas de qualidade, que entreguem resultado e um visual atraente nos vídeos. O mais importante é escolher acessórios que facilitem a aplicação, valorizem os detalhes e funcionem bem diante das câmeras”, afirma Talita Akemy. >

1. Escova para limpeza facial

A preparação da pele é parte fundamental do conteúdo de beleza. “Mostrar a rotina de skincare é um passo importante nesse universo, e ter ferramentas que potencializem os produtos faz toda a diferença. Escovas de limpeza facial com filamentos macios e design ergonômico são ótimas aliadas nesse processo”, explica Talita Akemy. >

Existem opções que combinam leve esfoliação com limpeza profunda, com filamentos em um dos lados, que promovem uma massagem suave, enquanto o outro foca na remoção de impurezas, deixando a pele mais macia ao toque. Alguns modelos ainda incluem detalhes para alcançar áreas menores, como os cantos do nariz, além de espátulas que ajudam na aplicação de produtos cremosos. >

>

2. Faixa de cabelo

Além de prática, a faixa ajuda a deixar o visual mais profissional nos vídeos. “Ela mantém o cabelo no lugar sem marcar ou causar frizz, graças ao tecido macio com toque aveludado e à elasticidade confortável. É ótima tanto para a rotina de skincare quanto para a aplicação de maquiagem, já que protege as áreas do rosto e do cabelo com praticidade”, conta Talita Akemy. >

Existem modelos mais amplos que se adaptam bem a diferentes tipos e comprimentos de fios — e, de quebra, ainda adicionam um toque divertido à produção, com detalhes como orelhinhas felpudas. >

O espelho com LED ajuda a ver cada detalhe com nitidez Crédito: Imagem: Maridav | Shutterstock

3. Espelho com LED

Para quem grava maquiagem em detalhes, um bom espelho com luz embutida é indispensável. “Gosto do Espelho Íris, da Klass Vough, porque ele tem iluminação de LED, que ajuda a ver cada etapa com nitidez e ainda deixa o ambiente mais bonito para os vídeos. É como ter um ring light embutido”, diz Talita Akemy. >

4. Higienizador de pincel

Para makes detalhadas, como cut crease e esfumados coloridos, manter os pincéis limpos é essencial para garantir precisão e evitar manchas indesejadas. “Existem higienizadores práticos e hidratantes que limpam as cerdas sem encharcar, permitindo o uso imediato do pincel entre uma cor e outra. Eles funcionam tanto em cerdas naturais quanto sintéticas e ainda ajudam a manter a maciez e a durabilidade dos pincéis. São ideais para quem grava conteúdo, já que permitem trocas rápidas de tons e mantêm o acabamento impecável — mesmo nos closes”, indica a influenciadora de beleza. >

5. Kit de pincéis para rosto

Na maquiagem facial, acabamento é tudo. “Ter um bom kit de pincéis faz muita diferença, especialmente em vídeos. Existem opções versáteis que reúnem os principais formatos para aplicação de base, pó, blush, iluminador e até para o polimento da pele. Eles garantem cobertura uniforme, acabamento leve e precisão nos detalhes. Uma pele bem feita impressiona mesmo antes do zoom”, diz Talita Akemy. >

Seja para criar vídeos didáticos, tutoriais inspiradores ou apenas mostrar a rotina real de cuidados com a pele, ter os acessórios certos valoriza tanto o processo quanto o resultado. “No fim das contas, esses itens facilitam o trabalho e elevam a qualidade do conteúdo — e isso o público percebe”, finaliza. >

Por Denyze Moreira >