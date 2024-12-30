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Moda

5 acabamentos de batom e como utilizar cada um deles

Veja como escolher o produto ideal para atingir o efeito desejado na maquiagem
Portal Edicase

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Publicado em 30 de Dezembro de 2024 às 15:19

O tipo de acabamento do batom pode fazer toda diferença na maquiagem (Imagem: Look Studio | Shutterstock)
O tipo de acabamento do batom pode fazer toda diferença na maquiagem Crédito: Imagem: Look Studio | Shutterstock
Escolher corretamente o batom é um ponto importante para uma boa maquiagem. Existem vários acabamentos e cada um proporciona um efeito diferente. Alguns, por exemplo, combinam mais com a noite, outros com produções mais casuais. Para você acertar na escolha, o maquiador Ruben Navarro explica sobre cada um deles. Veja a seguir!

1. Cremoso

Esse tipo de batom costuma deixar os lábios com aspecto mais molhado, hidratado e mais iluminado. Pode ser utilizado, por exemplo, durante passeios à noite.

2. Translúcido

Este tipo de batom tem durabilidade longa e iluminação natural, deixando os lábios perfeitos para eventos diurnos, por exemplo.
Batom cintilante deixa a boca mais larga e volumosa (Imagem: VALUA VITALY | Shutterstock)
Batom cintilante deixa a boca mais larga e volumosa Crédito: Imagem: VALUA VITALY | Shutterstock

3. Cintilante

Os batons cintilantes podem deixar a boca um pouco mais larga e volumosa. Caso não queira esse efeito, um truque é passar um pó solto nos lábios antes de aplicar o batom. Depois, quando for reaplicar, passe-o somente nos cantos da boca.

4. Opaco

Os batons opacos deixam a boca sempre perfilada. Para valorizar o formato dos lábios, um truque é utilizar o batom opaco com o translúcido no centro da boca.

5. Matte

O matte caiu no gosto das brasileiras e é, de longe, o acabamento preferido do maquiador. A textura de alguns é meio arenosa, fazendo com que a cobertura, de acordo com o estado dos lábios, não fique tão homogênea para qualquer ocasião.

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