4 formas de usar as piranhas nos cabelos

As piranhas de cabelo voltaram à moda com novos formatos e estilos Crédito: Imagem: w10 | Shutterstock

As piranhas de cabelo, populares nos anos 90 e início dos anos 2000, voltaram à moda. Esse acessório tem conquistado espaço nos penteados modernos, com modificações originais e um toque retrô. Hoje, elas aparecem em diversos formatos e tamanhos, tornando-se um item indispensável no visual contemporâneo.

Quem vivenciou essa época sabe que as piranhas eram mais do que apenas funcionais — elas eram uma forma de autoexpressão. De coques elegantes a cachos em cascata, elas retornam às tendências atuais, resgatando modelos clássicos e trazendo novas versões para atender aos mais variados estilos.

“Pense em presilhas grandes e incrustadas de pérolas, grampos de metal minimalistas e até mesmo designs de vanguarda que funcionam como arte vestível. Essas interações modernas são perfeitas para adicionar um toque de glamour a qualquer penteado , seja um rabo de cavalo elegante, um coque bagunçado ou ondas soltas”, comenta Lotufo, hairstylist e embaixador da ProArt.

Item versátil para os cabelos

Uma das razões pelas quais as piranhas de cabelo voltaram com tanta força é sua versatilidade. Elas podem ser usadas ​​para cima ou para baixo, tornando-as adequadas para tudo, desde um dia casual até um evento formal à noite.

“Uma única piranha de cabelo mais expressiva pode elevar instantaneamente um visual simples, enquanto uma coleção de prendedores menores pode adicionar uma vibração divertida e boêmia. Além disso, elas são incrivelmente fáceis de usar, ​​sem técnicas ou ferramentas complicadas necessárias”, explica Lotufo.

Formas de usar as piranhas

1. Meio rabo de cavalo

Este estilo atemporal ganha uma atualização moderna com uma única piranha grande prendendo a parte superior do seu cabelo. Opte por um modelo com detalhes intrincados ou um toque de cor para destacá-lo.

2. Abordagem minimalista

Piranhas metálicas combinam com um visual mais discreto Crédito: Imagem: New Africa | Shutterstock

Para um visual mais discreto, use pequenas piranhas metálicas para prender seções do seu cabelo. Isso funciona particularmente bem com cabelos lisos ou cachos naturais e suaves. “Atualmente, existem modelos superfinos, com acabamento dourado e rose gold, que funcionam muito bem para esse tipo de look”, destaca Lotufo.

3. Vibração boho

Canalize seu espírito livre espalhando uma variedade de pequenos prendedores por todo o seu cabelo. Misture e combine diferentes formas e cores para um visual divertido e eclético.

4. Em destaque

Deixe a piranha ser o centro das atenções, usando-a para prender um coque normal ou baixo. Escolha um modelo com detalhes ousados ​​e atraentes para torná-lo o ponto focal do seu penteado. “Para quem ainda está insegura sobre usar uma piranha como acessório, eu recomendo um modelo da ProArt em forma de meia-lua branca, que dá um ar super chique ao mesmo tempo que é o centro das atenções”, ensina Lotufo.

Por que amamos o retorno das piranhas de cabelo

O retorno das piranhas de cabelo é mais do que apenas uma tendência; é uma celebração da individualidade e da criatividade. “Em um mundo onde os padrões de beleza estão mudando constantemente, as piranhas de cabelo oferecem uma maneira simples, mas poderosa, de expressar o estilo pessoal. Elas nos lembram que, às vezes, os menores detalhes podem ter o maior impacto”, comenta Lotufo.

Então, seja porque você está sentindo uma onda de nostalgia ou uma pessoa em busca de sua próxima obsessão por estilo, é hora de abraçar o renascimento desses acessórios! “Resgate suas antigas favoritas ou invista em alguns modelos novos — de qualquer forma, você certamente chamará a atenção com este produto chique e atemporal”, finaliza Lotufo.