Moda

3 penteados femininos e masculinos para aproveitar os festivais

No The Town, que agita São Paulo com música e estilo, eles ganham protagonismo e ajudam a compor produções marcantes do início ao fim

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 12:38

O penteado complementa o visual do festival Crédito: Imagem: LightField Studios | Shutterstock

Festival é o momento perfeito para ousar no visual — e o The Town, que está rolando em São Paulo, é a prova disso. Além das roupas estilosas, os penteados também ganham destaque e ajudam a compor o look para encarar horas de música e diversão. Para isso, vale apostar em produções que unam estilo, conforto e durabilidade — afinal, ninguém quer se preocupar com o cabelo enquanto está no meio da curtição.

Segundo o hairstylist Mauricio Pina, diretor artístico do Jacques Janine, o segredo está em escolher penteados que tenham acabamento moderno sem abrir mão da praticidade. “É importante optar por produções que acompanhem a energia do festival, mas que também resistam ao movimento e ao tempo de show”, explica.

Para alcançar esse efeito, as ceras modeladoras são grandes aliadas: ajudam a controlar o frizz, dar textura, definir mechas e prolongar a durabilidade do penteado, tudo sem pesar nos fios. “Gosto de usar as da Charming, que oferecem três níveis de fixação e permitem variar entre acabamentos mais soltos ou estruturados, adaptando-se ao estilo e à proposta de cada look”, complementa o profissional.

A seguir, confira opções de penteados masculinos e femininos para os festivais!

Penteados masculinos

1. Messy hair despretensioso

O Crédito:

Ideal para quem busca um ar natural e descontraído, e um look moderno e despreocupado, perfeito para dançar até o amanhecer. Para criar movimento, use secador em temperatura morna enquanto modela com os dedos, soltando as mechas de forma irregular para intensificar o efeito “bagunçadinho”.

2. Topete retrô repaginado

O topete é ideal para quem gosta de um visual estiloso e marcante Crédito: Imagem: AJR_photo | Shutterstock

Para os que gostam de um visual estiloso e marcante, o topete é sempre uma boa pedida. O look combina atitude e elegância, ótimo para quem quer aparecer nas fotos do festival. Para reproduzir, aplique uma cera de fixação média nos fios ainda úmidos, penteie todo o cabelo para trás e, com a ajuda de uma escova redonda e do secador, levante a parte frontal criando volume. Finalize modelando com as mãos para deixar o topete no formato desejado.

3. Penteado alinhado ou tranças

As tranças ajudam a manter o visual até o fim do festival Crédito: Imagem: Prostock-studio | Shutterstock

Aqui a ideia é segurar o cabelo do começo ao fim do show. Vale apostar no clássico cabelo bem alinhado para um ar sofisticado ou, para quem quer ousar, em tranças masculinas ou divisões marcadas. Para o estilo alinhado, basta aplicar uma cera de fixação forte desde a raiz, espalhar com um pente fino e fixar bem rente à cabeça. Já para as tranças, divida o cabelo em mechas bem definidas , trance até as pontas e use um pouco de produto nas mãos enquanto trançar para evitar frizz e manter a firmeza.

Penteados femininos

1. Ondas despojadas – efeito messy

As ondas despojadas são perfeitas para o clima de festival Crédito: Imagem: Look Studio | Shutterstock

Um look prático e cheio de atitude. Para dar textura às ondas soltas, deixando o cabelo com aquele ar “bagunçadinho”, perfeito para o clima de festival, o truque é preparar os fios com babyliss em mechas largas, soltar os cachos com os dedos e aplicar uma cera de fixação mais leve, amassando os fios para conquistar o efeito despojado.

2. Rabo de cavalo baixo com acabamento polido

O rabo de cavalo baixo com acabamento polido é ideal para quem um visual mais sofisticado Crédito: Imagem: Anna Zenkina | Shutterstock

Para quem prefere um visual mais sofisticado, o rabo baixo é perfeito. O segredo está em pentear bem os fios para trás, prender na altura da nuca e aplicar a cera para alinhar baby hairs e dar acabamento liso. Para um toque extra, envolva uma mecha de cabelo em torno do elástico e esconda o prendedor, deixando o visual ainda mais elegante.

3. Coque alto ou tranças estruturadas

O coque alto ajuda a manter o cabelo no lugar o dia todo Crédito: Imagem: Karen Dole | Shutterstock

Perfeito para festivais longos, quando o cabelo precisa ficar no lugar o dia todo. No caso do coque, prenda os fios em um rabo alto, torça até formar o coque e use grampos para fixar. Finalize com a cera para segurar as laterais e dar acabamento polido. Já nas tranças, comece dividindo o cabelo em seções e trance de forma firme até as pontas, sempre aplicando pequenas quantidades de produto para garantir sustentação e evitar o frizz.

Independentemente da escolha, o importante é apostar em penteados que acompanhem o ritmo da festa. Com a ajuda das ceras, dá para garantir definição, controle e acabamento profissional, sem perder o frescor do estilo festival.

Por Denyze Moreira