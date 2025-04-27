Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Moda

3 dicas para usar tons de nude na maquiagem no outono

A beleza discreta da estação aparece nos olhos em cores terrosas e naturais
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 27 de Abril de 2025 às 12:04

Tons de nude ganham espaço no outono e mostram que o menos também pode ser tudo (Imagem: popcorner | Shutterstock)
Tons de nude ganham espaço no outono e mostram que o menos também pode ser tudo Crédito: Imagem: popcorner | Shutterstock
Os olhos marcados e os esfumados intensos continuam com seu charme, mas, neste outono, muita gente tem apostado em uma beleza mais suave e natural. Os tons nudes, que são discretos, versáteis e com aquele ar aconchegante que combina com a estação, ganham espaço e mostram que o menos também pode ser tudo.
Bege, marrom e rosado acinzentado são alguns dos tons que traduzem essa proposta mais leve — uma estética que valoriza a individualidade, o cuidado e o bem-estar, sem necessidade de grandes produções. “A nova temporada pede um olhar mais calmo, com texturas suaves e cores que parecem fazer parte da pele”, explica Mariane Santana, maquiadora e responsável por pesquisa e desenvolvimento da Fenzza, que completa: “É uma maquiagem que acompanha a rotina real, que tem a ver com se sentir bem, mais do que impressionar”.
Segundo a maquiadora, essa tendência permite criar uma variedade de looks , dos mais discretos aos mais marcantes, usando apenas uma boa paleta de sombras. “Vale apostar em uma paleta que traga diferentes tons e acabamentos — assim você consegue variar as produções conforme o momento, sem precisar ter vários produtos. A Pretty Nude, da Fenzza, é uma dessas opções acessíveis e versáteis, que funcionam superbem no dia a dia”, orienta.

Minimalismo com intenção

Apesar de discretos, os tons neutros não são todos iguais. O segredo está em explorar variações de profundidade e temperatura para criar um olhar com dimensão — mesmo que em uma estética leve e natural. Com uma boa paleta, é possível brincar com acabamentos opacos e cintilantes, indo do look básico ao mais elaborado.

Formas de explorar os tons de nude

Para mostrar como essa tendência pode se adaptar a diferentes momentos e estilos , Mariane Santana sugere três formas de explorar os tons neutros no dia a dia — do visual mais fresh ao toque de intensidade, sempre com praticidade. Veja!

1. Romântica urbana

Os tons rosados mais frios criam um
Os tons rosados mais frios criam um Crédito:
Rosados mais frios criam um look delicado, com presença. “Misture um tom mais claro com um rosado acinzentado. Ideal para quem quer parecer naturalmente arrumada, sem esforço”, sugere Mariane Santana.

2. Elegância aquecida

A combinação entre marrom médio e dourado cintilante resulta em um olhar marcante (Imagem: Studio113 | Shutterstock)
A combinação entre marrom médio e dourado cintilante resulta em um olhar marcante Crédito: Imagem: Studio113 | Shutterstock
Marrons médios combinados a dourados cintilantes resultam em um olhar marcante, sem exagero. A maquiadora ensina: “Use o marrom médio no côncavo e ilumine o centro da pálpebra com o tom dourado. Ótimo para dar um up no visual nos dias mais cinzentos”.

3. Natural aprimorada

A maquiagem com tons mate suaves ajudam a realçar o olhar (Imagem: MillaF | Shutterstock)
A maquiagem com tons mate suaves ajudam a realçar o olhar Crédito: Imagem: MillaF | Shutterstock
Com tons mate suaves, o look ‘nada, mas tudo’ ganha destaque. “Aplique um nude do tom da sua pele por toda a pálpebra e esfume um tom levemente mais escuro na raiz dos cílios. Fica natural, mas realça o olhar de forma sutil”, explica a profissional.

Finalização com leveza

Para completar, Mariane Santana recomenda uma pele luminosa e com acabamento natural. O blush cremoso pêssego queimado traz um toque de frescor, enquanto o batom em um tom próximo ao dos lábios confere um visual aveludado e sofisticado, sem pesar o visual.
“A beleza do outono 2025 é sobre presença, não sobre esforço. A gente acompanha as tendências de perto, mas adapta tudo com um olhar mais real e possível — que faça sentido para a rotina de quem se maquia no dia a dia. O objetivo é mostrar que é possível se expressar com leveza, sem complicação”, finaliza Mariane Santana.
Por Denyze Moreira

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cetaf x Joaçaba, jogo da Liga de basquete 2026, non Sesc de Guarapari
Cetaf vence o Joaçaba e segue vivo nos playoffs da Liga Ouro de basquete
Cantor Roberto Carlos comemora os 85 anos em show em Cachoeiro de Itapemirim
Roberto Carlos emociona fãs em show de aniversário em Cachoeiro de Itapemirim
Gilmara Dias é de Mimoso do Sul e tem 58 anos
Fãs colecionam histórias com Roberto Carlos e celebram reencontro em Cachoeiro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados