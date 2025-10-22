3 ativos naturais da Amazônia para manter os cabelos saudáveis

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 18:38
O cuidado com os cabelos é uma prioridade para grande parte dos brasileiros. Uma pesquisa recente da Neogrid e Opinion Box mostra que, mesmo em cenários de inflação, produtos de beleza são os menos trocados por opções mais baratas, evidenciando a importância que o público dá à saúde e aparência dos fios.
Nutrição e hidratação são aspectos centrais nesse cuidado, e a biodiversidade amazônica oferece ativos naturais capazes de transformar fios ressecados ou frágeis em cabelos saudáveis, macios e com brilho intenso. Confira!
Extraída da semente do cupuaçu, esse ingrediente é altamente nutritivo e promove emoliência nos fios. Além de devolver a elasticidade natural, a manteiga ajuda a manter os fios sedosos e com brilho, sendo especialmente indicada para quem possui cabelo ressecado ou danificado.
Rica em lipídios, a manteiga de murumuru atua na reposição de nutrientes essenciais, disciplinando os fios e reduzindo o frizz. Sua ação nutritiva profunda deixa os cabelos soltos, leves e com movimento natural, proporcionando maleabilidade sem pesar.
Com propriedades anti-inflamatórias e antimicrobianas naturais, o óleo de copaíba ajuda a manter o couro cabeludo equilibrado, favorecendo o crescimento saudável dos fios . Também contribui para a redução de irritações e descamações leves, essencial para quem busca um cabelo forte desde a raiz.
Explorar os ativos da Amazônia é uma forma de unir ciência e natureza, transformando o cuidado diário em um ritual que fortalece os fios e valoriza a biodiversidade brasileira. Com ingredientes certos, é possível conquistar cabelos nutridos, disciplinados e com movimento natural, mesmo diante da correria do dia a dia.
Por Suzane Carvalho
G estora educacional da Prohall Professional, marca de produtos capilares voltados para cuidado pessoal e estética .
