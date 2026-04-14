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Gastronomia

Vitamina pré-treino: 3 receitas caseiras ricas em proteínas

Veja bebidas que contribuem para um melhor desempenho e auxiliam na preparação do organismo para o esforço
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 14 de Abril de 2026 às 15:53

Vitamina proteica de banana com mirtilo (Imagem: Erhan Inga | Shutterstock)
Vitamina proteica de banana com mirtilo Crédito: Imagem: Erhan Inga | Shutterstock
As vitaminas são excelentes aliadas no pré-treino, especialmente para quem busca praticidade sem abrir mão da nutrição adequada. Fáceis e rápidas de preparar, elas combinam ingredientes que fornecem proteínas, carboidratos e gorduras boas, ajudando a garantir energia e disposição antes da atividade física. Além disso, por serem versáteis, podem ser adaptadas conforme as necessidades de cada pessoa.
Abaixo, confira receitas de vitaminas ricas em proteínas para o pré-treino!

1. Vitamina proteica de banana com mirtilo

Ingredientes

  • 1 banana cortada em rodelas
  • 1/2 xícara de chá de mirtilo
  • 1 scoop de proteína em pó sabor baunilha
  • 200 ml de leite gelado
  • 1 colher de sopa de iogurte natural
  • Gelo a gosto

Modo de preparo

No liquidificador, coloque a banana, o mirtilo, o leite e a proteína em pó. Bata por alguns segundos até obter uma mistura homogênea. Em seguida, acrescente o iogurte e o gelo e bata novamente até ficar bem cremoso. Sirva em seguida.

2. Vitamina proteica de manga e leite de coco

Ingredientes

  • 1 xícara de chá de manga madura picada
  • 200 ml de leite de coco gelado
  • 1 scoop de proteína de ervilha
  • 1 colher de sopa de linhaça
  • 1 colher de chá de mel
  • Gelo a gosto

Modo de preparo

No liquidificador, coloque a manga, o leite de coco e a proteína de ervilha. Bata até formar uma mistura homogênea. Em seguida, acrescente a linhaça, o gelo e o mel e bata novamente até ficar bem cremosa. Sirva em seguida.
Vitamina proteica de maçã-verde com espinafre (Imagem: Liliya Kandrashevich | Shutterstock)
Vitamina proteica de maçã-verde com espinafre Crédito: Imagem: Liliya Kandrashevich | Shutterstock

3. Vitamina proteica de maçã-verde com espinafre

Ingredientes

  • 1 maçã-verde sem sementes e picada
  • 1 xícara de chá de folhas de espinafre
  • 1 scoop de proteína em pó sabor baunilha
  • 200 ml de leite de aveia gelado
  • 1 colher de sopa de sementes de chia
  • Gelo a gosto

Modo de preparo

No liquidificador, coloque a maçã-verde, o espinafre, o leite e a proteína em pó. Bata até obter uma mistura homogênea. Em seguida, acrescente a chia e o gelo e bata novamente até ficar bem cremosa. Sirva em seguida.

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