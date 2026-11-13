Quer aumentar o consumo de proteínas? Veja 5 receitas práticas com frango desfiado

Em uma tigela grande, coloque o frango, o repolho, a cenoura, o pimentão vermelho e a cebolinha. Misture delicadamente para distribuir os ingredientes. Em outro recipiente, coloque o suco de limão, o azeite, o mel, o gengibre, o alho, o óleo de gergelim e a pimenta-do-reino. Misture bem até obter um molho homogêneo. Despeje o molho sobre a salada e mexa delicadamente para envolver todos os ingredientes. Acrescente o amendoim torrado e o coentro, misturando levemente. Leve à geladeira por aproximadamente 15 minutos para intensificar os sabores. Sirva em seguida.