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  • Quem disse que arroz precisa ser sempre igual? Veja receitas para inovar no almoço
Gastronomia

Quem disse que arroz precisa ser sempre igual? Veja receitas para inovar no almoço

Pequenas mudanças no preparo podem transformar esse ingrediente em pratos surpreendentes e cheios de sabor para compartilhar com a família
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 06 de Novembro de 2026 às 12:53

Arroz primavera com frango (Imagem: gkrphoto | Shutterstock)
Arroz primavera com frango Crédito: Imagem: gkrphoto | Shutterstock

O arroz é um dos ingredientes mais presentes no dia a dia dos brasileiros. Versátil e fácil de combinar, ele pode ir muito além da versão tradicional. Com diferentes temperos, legumes, queijos e outros alimentos, é possível explorar diferentes sabores e texturas, resultando em pratos completos e variados. Além disso, algumas receitas permitem aproveitar o arroz já cozido, facilitando a rotina na cozinha e evitando desperdícios.

Abaixo, confira 5 opções de receitas com arroz para inovar no almoço!

1. Arroz primavera com frango

Ingredientes

  • 3 xícaras de chá de arroz branco cozido
  • 300 g de peito de frango cortado em cubos
  • 1 xícara de chá de brócolis cortado em floretes pequenos
  • 1 cenoura cortada em rodelas
  • 1/2 pimentão vermelho cortado em cubos
  • 1/2 xícara de chá de ervilha-torta cortada em pedaços
  • 2 ovos batidos
  • 2 colheres de sopa de salsinha picada
  • 3 dentes de alho picados
  • 1/2 cebola picada
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 1 colher de chá de lemon pepper
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, tempere o frango com 1 dente de alho, lemon pepper, sal e pimenta-do-reino. Em uma frigideira grande, aqueça metade do azeite em fogo médio e doure os cubos de frango até ficarem cozidos por dentro. Retire e reserve. Na mesma frigideira, acrescente os ovos batidos e mexa até ficarem cozidos. Retire e reserve.

Acrescente o restante do azeite à frigideira e refogue a cebola e o alho. Junte a cenoura, o brócolis e a ervilha-torta e refogue até os legumes ficarem macios, mas ainda firmes. Adicione o pimentão e misture. Acrescente o arroz cozido, o frango e os ovos reservados. Misture delicadamente para incorporar os ingredientes e aqueça por alguns minutos. Finalize com a salsinha e sirva em seguida.

2. Arroz cremoso com alho-poró e parmesão

Ingredientes

  • 2 xícaras de chá de arroz branco cozido
  • 1 alho-poró cortado em rodelas finas
  • 1 colher de sopa de manteiga
  • 1/2 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 200 ml de creme de leite
  • 1/2 xícara de chá de leite
  • 1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado
  • Sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça a manteiga em fogo médio e refogue a cebola e o alho até ficarem levemente dourados. Acrescente o alho-poró e refogue até murchar. Adicione o arroz cozido e misture delicadamente. Em seguida, coloque o creme de leite e o leite, mexendo até incorporar os ingredientes. Tempere com sal e pimenta-do-reino e cozinhe em fogo baixo por aproximadamente 5 minutos, mexendo ocasionalmente, até obter uma consistência cremosa. Acrescente o queijo parmesão e misture até derreter. Finalize com cheiro-verde e sirva em seguida.

3. Arroz de forno recheado com presunto e queijo

Ingredientes

  • 4 xícaras de chá de arroz branco cozido
  • 200 g de presunto fatiado
  • 250 g de muçarela fatiada
  • 1/2 xícara de chá de milho-verde
  • 1/2 xícara de chá de ervilha
  • 1 tomate sem sementes e cortado em cubos
  • 1/2 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 1 xícara de chá de molho de tomate
  • 1/2 xícara de chá de requeijão cremoso
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado
  • Sal, pimenta-do-reino moída e orégano a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até ficarem levemente dourados. Acrescente o tomate, o milho-verde e a ervilha e misture. Adicione o molho de tomate, tempere com sal e pimenta-do-reino e cozinhe por aproximadamente 5 minutos. Desligue o fogo e misture o requeijão até obter um molho cremoso.

Em um refratário, espalhe uma camada de arroz cozido. Cubra com parte do molho, distribua uma camada de presunto e outra de muçarela. Repita as camadas até acabarem os ingredientes, finalizando com a muçarela e o queijo parmesão ralado. Polvilhe orégano e leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 20 minutos, ou até o queijo derreter e dourar. Retire do forno e sirva em seguida.

Arroz oriental com cogumelo e castanha-de-caju (Imagem: UPhichet | Shutterstock)
Arroz oriental com cogumelo e castanha-de-caju Crédito: Imagem: UPhichet | Shutterstock

4. Arroz oriental com cogumelo e castanha-de-caju

Ingredientes

  • 3 xícaras de chá de arroz branco cozido
  • 150 g de cogumelo shiitake fatiado
  • 1/2 xícara de chá de castanha-de-caju torrada
  • 1/2 xícara de chá de ervilha fresca
  • 1/2 xícara de chá de milho-verde
  • 1 cenoura cortada em cubos
  • 1/2 pimentão vermelho cortado em cubos
  • 1/2 cebola picada
  • 2 colheres de sopa de cebolinha picada
  • 2 colheres de sopa de molho de soja
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 1 dente de alho picado
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho e a cebola até ficarem levemente dourados. Acrescente o cogumelo e cozinhe até ficar macio e começar a dourar. Adicione a cenoura e o pimentão e refogue por alguns minutos. Junte a ervilha e o milho-verde e misture.

Acrescente o arroz cozido e o molho de soja, mexendo delicadamente para incorporar os ingredientes. Tempere com sal e pimenta-do-reino e refogue por mais alguns minutos, até aquecer bem. Desligue o fogo, adicione a castanha-de-caju e a cebolinha e misture. Sirva em seguida.

5. Risoto de abóbora com queijo

Ingredientes

  • 1 1/2 xícara de chá de arroz arbóreo
  • 400 g de abóbora-cabotiá descascada e cortada em cubos pequenos
  • 1/2 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 1 l de caldo de legumes
  • 1/2 xícara de chá de vinho branco seco
  • 3 colheres de sopa de queijo parmesão ralado
  • 2 colheres de sopa de manteiga
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • Sal, pimenta-do-reino moída e salsinha picada a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o caldo de legumes em fogo baixo e mantenha-o aquecido durante o preparo. Em outra panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até ficarem levemente dourados. Acrescente a abóbora-cabotiá e refogue por alguns minutos. Junte o arroz arbóreo e misture para envolver os grãos nos temperos. Adicione o vinho branco e mexa até evaporar.

Em seguida, acrescente o caldo de legumes quente aos poucos, uma concha por vez, mexendo constantemente. À medida que o líquido for absorvido, coloque mais caldo e continue o processo até o arroz ficar macio, mas ainda firme, e a abóbora-cabotiá se desmanchar parcialmente, deixando o preparo cremoso. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo, acrescente a manteiga e o queijo parmesão e misture até incorporar. Finalize com a salsinha e sirva em seguida.

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