Petiscos veganos: 8 receitas para as festas de fim de ano

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 14:50
As festas de fim de ano trazem as tradicionais confraternizações entre família e amigos. Petiscos práticos e saborosos são ideais para esses encontros — ainda melhor quando servidos com molhos variados e preparados sem ingredientes de origem animal. Confira 8 receitas de petiscos veganos fáceis e deliciosos para celebrar o Ano-Novo com leveza e sabor.
Em um recipiente, coloque todos os ingredientes, exceto o arroz, e misture. Adicione o arroz e mexa para incorporar. Após, com a ajuda de uma colher, pegue pequenas porções de massa e modele no formato de bolinhos. Em uma panela em fogo médio, aqueça o óleo de girassol e, aos poucos, frite os bolinhos até dourarem. Coloque em um recipiente forrado com papel-toalha para escorrer o excesso de óleo e sirva em seguida.
Em um recipiente, coloque o fubá, a farinha de grão-de-bico, o amido de milho, o azeite de oliva e os temperos. Misture e, aos poucos, acrescente a água morna. Com as mãos, misture até obter uma massa lisa. Após, disponha a massa em uma superfície polvilhada com amido de milho e abra com a ajuda de um rolo até ficar bem fina e firme. Corte-a em triângulos, coloque em uma forma forrada com papel-manteiga e leve ao forno preaquecido em temperatura baixa por 10 minutos. Sirva em seguida.
Dica: sirva acompanhado com guacamole, molhos ou cogumelos salteados.
Em um recipiente, coloque todos os ingredientes e misture até obter uma massa homogênea. Após, com a ajuda de uma colher, pegue pequenas porções de massa e modele no formato de bolinhas. Disponha em uma assadeira untada com azeite de oliva e leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida.
Em uma frigideira, aqueça o óleo de girassol em fogo médio. Aos poucos, adicione as bananas-da-terra e frite até dourar. Transfira para um recipiente com papel-toalha e tempere com lemon pepper , cominho, sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.
Em uma panela, coloque o queijo-de-castanha-de-caju e a goma de tapioca e misture. Adicione o leite de aveia e leve ao fogo médio para cozinhar, mexendo sempre. Acrescente os temperos e continue mexendo até obter uma mistura firme. Desligue o fogo, despeje a massa em uma assadeira untada com óleo de girassol e cubra com plástico-filme. Aguarde esfriar e leve à geladeira por 3 horas. Após, com a ajuda de uma faca, corte em cubos. Em uma panela, aqueça o óleo de girassol em fogo médio. Aos poucos, adicione os dadinhos de tapioca e frite até dourarem. Sirva em seguida.
Em um processador, bata o grão-de-bico com tahine, suco de limão, alho e azeite de oliva até obter um creme liso. Se ficar muito espesso, adicione pequenas quantidades de água para ajustar a textura. Tempere com sal e sirva acompanhado com os palitos de cenoura.
Monte os espetinhos com a abobrinha, a cenoura, o pimentão verde e vermelho e os tomates-cereja, intercalando os legumes. Em seguida, aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio e grelhe os espetinhos por 10 minutos. Durante o processo, pincele com molho de soja e adicione a pimenta-do-reino. Sirva em seguida.
Em um recipiente, coloque os temperos e misture. Reserve. Em outro recipiente, coloque a farinha de trigo e a água e mexa até ficar homogêneo. Acrescente os temperos e misture. Passe as batatas-doce no creme e depois empane na farinha de mandioca. Em uma panela em fogo médio, aqueça o óleo de girassol e, aos poucos, frite as batatas-doce até dourarem. Disponha em um recipiente com papel-toalha e sirva em seguida.
