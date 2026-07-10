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Gastronomia

Para que serve o chá de alecrim? Confira 3 receitas e os seus benefícios para a saúde

Veja como essa planta pode ser utilizada para preparar bebidas que beneficiam o organismo
Portal Edicase

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Publicado em 10 de Julho de 2026 às 15:55

Chá de alecrim com limão (Imagem: madorf | Shutterstock)
Chá de alecrim com limão Crédito: Imagem: madorf | Shutterstock
O alecrim é uma planta aromática originária da região do Mediterrâneo, muito conhecida por seu aroma intenso e pelo amplo uso na culinária e na medicina tradicional. Cultivada em diferentes altitudes e climas, essa erva se destaca não apenas por conferir sabor aos alimentos, mas também por reunir compostos com propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias. Quando preparado na forma de chá, permite aproveitar melhor esses componentes, tornando-se uma bebida popular para auxiliar a digestão, favorecer o bem-estar e complementar uma rotina de hábitos saudáveis.
Abaixo, confira 3 receitas de chá de alecrim e os seus benefícios para a saúde!

1. Chá de alecrim com limão

O alecrim pode favorecer a digestão e proporcionar sensação de bem-estar, enquanto o limão é rico em vitamina C, nutriente que contribui para o funcionamento adequado do sistema imunológico. Além disso, a bebida auxilia na hidratação, tem efeito refrescante e pode ser uma boa opção para complementar uma rotina de hábitos saudáveis.

Ingredientes

  • 250 ml de água
  • 1 ramo de alecrim fresco
  • Suco de 1/2 limão
  • Mel a gosto

Modo de preparo

Coloque a água em uma panela e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo e adicione o alecrim. Tampe o recipiente e deixe em infusão por cerca de 5 a 10 minutos. Coe o chá, acrescente o suco de limão e misture bem. Adoce com mel e sirva ainda morno.

2. Chá de alecrim com canela

O chá de alecrim com canela combina ingredientes ricos em compostos antioxidantes e anti-inflamatórios, que ajudam a proteger as células contra os danos dos radicais livres. Essa bebida pode favorecer a digestão, proporcionar sensação de bem-estar e auxiliar na manutenção da saúde.

Ingredientes

  • 200 ml de água
  • 1 colher de sopa de alecrim seco
  • 1 canela em pau
  • Mel a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione a canela e ferva por 3 minutos. Desligue o fogo, coloque o alecrim e tampe. Deixe em infusão por 10 minutos. Coe e adoce com mel. Sirva em seguida.
Chá de alecrim com gengibre, limão, tomilho e sálvia (Imagem: William.Visuals | Shutterstock)
Chá de alecrim com gengibre, limão, tomilho e sálvia Crédito: Imagem: William.Visuals | Shutterstock

3. Chá de alecrim com gengibre, limão, tomilho e sálvia

O chá de alecrim com gengibre, limão, tomilho e sálvia é rico em compostos antioxidantes e anti-inflamatórios que podem fortalecer o sistema imunológico, favorecer a digestão e contribuir para o bem-estar. Além disso, é uma bebida aromática e reconfortante que auxilia na hidratação, especialmente nos dias mais frios.

Ingredientes

  • 250 ml de água
  • 1 ramo de alecrim fresco
  • 1 rodela fina de gengibre
  • 1 ramo pequeno de tomilho
  • 2 folhas de sálvia
  • Suco de 1/2 limão
  • Mel a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo e adicione o alecrim, o gengibre, o tomilho e a sálvia. Tampe e deixe em infusão por 5 a 10 minutos. Depois, coe, acrescente o suco de limão e adoce com mel. Sirva ainda morno.

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