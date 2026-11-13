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Gastronomia

Pão de queijo de liquidificador: receita fácil e rápida para o lanche da tarde

Com ingredientes simples e preparo prático, é possível fazer uma versão caseira dessa delícia tradicional da culinária brasileira
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 13 de Novembro de 2026 às 14:53

Pão de queijo de liquidificador (Imagem: 2amrlo | Shutterstock)
Pão de queijo de liquidificador Crédito: Imagem: 2amrlo | Shutterstock

O pão de queijo de liquidificador é uma alternativa prática para quem deseja preparar um lanche da tarde caseiro sem passar muito tempo na cozinha. Com ingredientes simples e preparo rápido, a receita resulta em porções macias por dentro, levemente douradas por fora e com o sabor irresistível do queijo. Confira o passo a passo! 

Pão de queijo de liquidificador

Ingredientes

  • 2 xícaras de chá de polvilho doce
  • 1 xícara de chá de leite
  • 1/2 xícara de chá de óleo
  • 2 ovos
  • 1 xícara de chá de queijo parmesão ralado
  • 1/2 xícara de queijo meia cura ralado
  • 1/2 colher de chá de sal
  • Óleo para untar

Modo de preparo

No liquidificador, coloque o leite, o óleo, os ovos e o sal. Bata até obter uma mistura homogênea. Acrescente o polvilho doce aos poucos, batendo a cada adição até incorporar completamente. Adicione os queijos e utilize a função pulsar para misturar.

Transfira a massa para uma tigela e deixe descansar por aproximadamente 10 minutos. Com as mãos levemente untadas com óleo, modele pequenas bolinhas e distribua em uma assadeira untada com óleo, deixando espaço entre elas. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 25 a 30 minutos, ou até crescerem e ficarem douradas. Sirva em seguida. 

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