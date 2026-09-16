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Gastronomia

Muito além da carne de sol com mandioca: veja 3 receitas para o jantar 

Diferentes combinações mostram como aproveitar a proteína em preparos práticos e cheios de sabor
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 16 de Setembro de 2026 às 19:54

Baião de dois com carne de sol (Imagem: Adao | Shutterstock)
Baião de dois com carne de sol Crédito: Imagem: Adao | Shutterstock

A carne de sol é uma proteína versátil e pode aparecer em diferentes receitas para o jantar. Além de combinar com diversos acompanhamentos, ela pode ser preparada de várias formas e ganhar diferentes sabores e texturas. Para quem deseja variar o cardápio e sair da rotina, algumas combinações ajudam a transformar o ingrediente em pratos saborosos e práticos.

A seguir, veja 3 receitas com carne de sol para o jantar!

1. Baião de dois com carne de sol

Ingredientes

  • 500 g de arroz branco cozido
  • 300 g de feijão-vermelho cozido e escorrido
  • 250 g de carne de sol dessalgada
  • 150 g de linguiça calabresa cortada em cubos
  • 100 g de bacon cortado em cubos
  • 120 g de queijo coalho cortado em cubos
  • 1 cebola picada
  • 3 dentes de alho picados
  • 1/2 pimentão vermelho picado
  • 1/2 pimentão verde picado
  • 3 colheres de sopa de cebolinha picada
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • Sal a gosto
  • Água para cozinhar

Modo de preparo

Coloque a carne de sol em uma panela de pressão, cubra com água e cozinhe até ficar macia. Escorra, desfie e reserve. Em uma panela grande, frite o bacon em fogo médio até dourar. Acrescente a linguiça calabresa e refogue até ficar dourada. Junte a cebola e o alho e refogue até começarem a dourar. Adicione o pimentão vermelho e o pimentão verde e refogue até ficarem levemente macios. Acrescente a carne de sol e misture bem, deixando refogar até dourar.

Junte o feijão-vermelho e o arroz branco cozido e misture delicadamente. Tempere com sal e mantenha em fogo baixo, mexendo delicadamente para aquecer o arroz sem deixá-lo empapado. Enquanto isso, em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio. Coloque o queijo coalho e doure os cubos, virando-os para que fiquem dourados. Acrescente o queijo coalho ao baião de dois e finalize com a cebolinha. Misture e sirva em seguida.

Carne de sol com abóbora (Imagem: ArtbyPixel | Shutterstock)
Carne de sol com abóbora Crédito: Imagem: ArtbyPixel | Shutterstock

2. Carne de sol com abóbora

Ingredientes

  • 500 g de carne de sol dessalgada
  • 600 g de abóbora cabotiá descascada e cortada em cubos
  • 1 cebola picada
  • 3 dentes de alho picados
  • 1/2 pimentão vermelho picado
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 3 colheres de sopa de cheiro-verde picado
  • Sal a gosto (se necessário)
  • Água para cozinhar

Modo de preparo

Coloque a carne de sol em uma panela de pressão, cubra com água e cozinhe até ficar macia. Escorra, desfie parte da carne e corte o restante em pedaços grandes. Reserve. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio. Refogue a cebola e o alho até começarem a dourar. Acrescente o pimentão vermelho e refogue até ficar macio. Junte a carne de sol e refogue em fogo médio até dourar. Acrescente a abóbora, cubra com água e cozinhe até a abóbora ficar macia. Finalize com o cheiro-verde, misture delicadamente e sirva em seguida.

3. Carne de sol com macarrão cremoso

Ingredientes

  • 300 g de macarrão tipo penne
  • 400 g de carne de sol dessalgada
  • 200 g de creme de leite
  • 150 g de queijo muçarela ralado
  • 100 ml de leite
  • 1 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 2 colheres de sopa de manteiga
  • 3 colheres de sopa de cheiro-verde picado
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque água suficiente para cozinhar o macarrão, adicione uma colher de sopa de sal e leve ao fogo alto até ferver. Adicione o macarrão e cozinhe até ficar al dente. Escorra e reserve. Em outra panela, cozinhe a carne de sol em água até ficar macia. Escorra, desfie e reserve.

Em uma panela, derreta a manteiga em fogo médio. Refogue a cebola e o alho até começarem a dourar. Acrescente a carne de sol e refogue até ficar levemente dourada. Adicione o leite e o creme de leite. Misture e cozinhe em fogo baixo até o molho ficar cremoso. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Junte o macarrão e misture delicadamente para envolver toda a massa no molho. Acrescente a muçarela e mexa em fogo baixo até derreter. Finalize com o cheiro-verde e sirva em seguida.

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