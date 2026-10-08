Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • HZ
  • Gastronomia
  • Muffin proteico de ovo: aprenda essa receita prática e deliciosa para o lanche da tarde
Gastronomia

Muffin proteico de ovo: aprenda essa receita prática e deliciosa para o lanche da tarde

Versátil, ele ajuda a tornar a alimentação do dia a dia mais prática e equilibrada
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 08 de Outubro de 2026 às 15:55

Muffin proteico de ovo (Imagem: Elena Veselova | Shutterstock)
Muffin proteico de ovo Crédito: Imagem: Elena Veselova | Shutterstock

O muffin proteico de ovo é uma excelente opção para quem busca um lanche da tarde saudável, saboroso e nutritivo. Fácil de preparar e feito com ingredientes simples, ele combina proteínas, vitaminas e minerais que contribuem para o bom funcionamento do organismo. Além disso, por ser rico em proteínas, ajuda a prolongar a sensação de saciedade, sendo uma ótima alternativa para controlar a fome entre as refeições. Veja a receita abaixo!

Muffin proteico de ovo

Ingredientes

  • 4 ovos
  • 3 colheres de sopa de leite desnatado
  • 3 colheres de sopa de queijo cottage
  • 2 colheres de sopa de queijo minas frescal picado
  • 1/2 cenoura ralada
  • 1 colher de sopa de aveia em flocos finos
  • 1 colher de chá de fermento químico em pó
  • 1 colher de chá de azeite de oliva
  • Sal, pimenta-do-reino moída e orégano a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, bata os ovos com o leite até obter uma mistura homogênea. Acrescente o queijo cottage, o queijo minas e a cenoura. Misture delicadamente. Adicione a aveia, o sal, a pimenta-do-reino e o orégano. Mexa até incorporar todos os ingredientes. Por último, acrescente o fermento químico e misture suavemente.

Distribua a massa em forminhas de silicone para muffin , preenchendo aproximadamente 3/4 da capacidade de cada uma. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 20 a 25 minutos, ou até os muffins ficarem firmes e levemente dourados. Retire do forno, espere amornar e desenforme cuidadosamente. Sirva em seguida.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

NXR160 Bros 2027
Honda mantém todos os atributos da campeã de vendas NXR160 Bros na linha 2027
Imagem de destaque
Terceira ponte será interditada para corrida e manutenção do radar neste domingo (11)
Imagem de destaque
Feriado de 12 de outubro: veja o que abre e fecha na Grande Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados