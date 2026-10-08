Muffin proteico de ovo: aprenda essa receita prática e deliciosa para o lanche da tarde

O muffin proteico de ovo é uma excelente opção para quem busca um lanche da tarde saudável, saboroso e nutritivo. Fácil de preparar e feito com ingredientes simples, ele combina proteínas, vitaminas e minerais que contribuem para o bom funcionamento do organismo. Além disso, por ser rico em proteínas, ajuda a prolongar a sensação de saciedade, sendo uma ótima alternativa para controlar a fome entre as refeições. Veja a receita abaixo!