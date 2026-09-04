Frutas da estação: 5 receitas doces para aproveitar na primavera

A primavera começa no dia 22 de setembro. Com isso, algumas frutas ganham destaque nas feiras e nos supermercados. Além de serem consumidas in natura , elas também podem render sobremesas fáceis, coloridas e saborosas para o dia a dia. Morango, manga, pêssego, uva, melão e maracujá, por exemplo, podem ser utilizados em diferentes preparos, desde cremes e sobremesas geladas até opções assadas.