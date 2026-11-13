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Gastronomia

Fish and chips com molho tártaro: aprenda a fazer essa receita de restaurante em casa

Tradicional da culinária britânica, o prato combina peixe empanado, batatas fritas e um acompanhamento cremoso que realça os sabores
Portal Edicase

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Publicado em 13 de Novembro de 2026 às 18:53

Fish and chips com molho tártaro (Imagem: Foodgraphy39 | Shutterstock)
Fish and chips com molho tártaro Crédito: Imagem: Foodgraphy39 | Shutterstock

Queridinho dos pubs britânicos, o fish and chips é a combinação perfeita de peixe empanado crocante com batata frita sequinha. Servido com um molho tártaro cremoso e cítrico, ele parece comida de restaurante, mas pode ser preparado tranquilamente em casa. O segredo está na massa, que envolve o peixe e garante aquela casquinha dourada irresistível. A seguir, confira o passo a passo para reproduzir esse clássico!

Fish and chips com molho tártaro

Ingredientes

Peixe

  • 4 filés de peixe branco
  • 1 xícara de chá de farinha de trigo
  • 1 ovo
  • 200 ml de cerveja gelada
  • 1 colher de chá de fermento químico em pó
  • Suco de 1/2 limão-siciliano
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Óleo para fritar

Batata

  • 4 batatas grandes cortadas em palitos
  • Óleo para fritar
  • Sal a gosto

Molho tártaro

  • 1 xícara de chá de maionese
  • 1 colher de sopa de picles bem picado (quase triturado)
  • 1 colher de chá de alcaparra bem picada
  • 1 colher de chá de cebola ralada
  • Suco de 1/2 limão-siciliano
  • Salsinha picada bem fininha e sal a gosto

Modo de preparo

Molho tártaro

Em um recipiente, misture a maionese com o picles, a alcaparra, a cebola, o suco de limão-siciliano e a salsinha, mexendo bem até obter um creme homogêneo. Se quiser ainda mais liso, bata rapidamente no processador. Tempere com sal e leve à geladeira. 

Batata

Seque bem as batatas com papel-toalha. Em uma panela, em fogo médio, aqueça bastante óleo e frite as batatas até ficarem douradas e crocantes. Escorra sobre papel-toalha e tempere com sal.

Peixe

Em um recipiente, tempere os filés de peixe com o suco de limão-siciliano, o sal e a pimenta-do-reino. Em uma tigela, misture a farinha de trigo, o fermento, uma pitada de sal, o ovo e a cerveja gelada, até obter uma massa lisa e encorpada. Mergulhe cada filé na massa, cobrindo por completo. Em uma panela, em fogo médio, aqueça o óleo e frite até dourar e ficar crocante. Depois, escorra sobre papel-toalha.

Sirva o peixe empanado ao lado das batatas fritas, com o molho tártaro. Finalize com salsinha e sirva em seguida.

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