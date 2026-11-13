Fish and chips com molho tártaro: aprenda a fazer essa receita de restaurante em casa

Em um recipiente, tempere os filés de peixe com o suco de limão-siciliano, o sal e a pimenta-do-reino. Em uma tigela, misture a farinha de trigo, o fermento, uma pitada de sal, o ovo e a cerveja gelada, até obter uma massa lisa e encorpada. Mergulhe cada filé na massa, cobrindo por completo. Em uma panela, em fogo médio, aqueça o óleo e frite até dourar e ficar crocante. Depois, escorra sobre papel-toalha.