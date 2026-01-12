Feijão-tropeiro: aprenda a fazer o famoso prato da culinária de Minas Gerais

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 08:50
O feijão-tropeiro é um dos pratos mais representativos da culinária de Minas Gerais e integra a identidade gastronômica do estado. Com raízes históricas profundas, essa receita reúne ingredientes tradicionais que resultam em uma combinação marcante de sabores e texturas. Presente em almoços familiares, celebrações e no cotidiano, o feijão-tropeiro permanece como um símbolo da cultura mineira.
A seguir, aprenda a preparar esse clássico da culinária de Minas Gerais!
Em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo médio. Acrescente o bacon e frite até dourar e soltar a gordura. Junte a linguiça calabresa e refogue até ficar bem dourada. Adicione a cebola e refogue até ficar transparente. Acrescente o alho e refogue rapidamente até liberar aroma. Afaste os ingredientes para um lado da panela e quebre os ovos diretamente na panela e mexa até ficarem cozidos e levemente cremosos.
Junte o feijão cozido e misture delicadamente para não amassar os grãos. Acrescente a farinha de mandioca aos poucos, até atingir a textura desejada. Adicione a couve-manteiga e misture em fogo baixo apenas até murchar levemente. Tempere com sal e pimenta-do-reino moída e finalize com o cheiro-verde, desligue o fogo e sirva em seguida.
