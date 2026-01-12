Editorias do Site
Feijão-tropeiro: aprenda a fazer o famoso prato da culinária de Minas Gerais

Veja como preparar essa receita rica em história e amada pelos brasileiros

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 08:50

Feijão-tropeiro (Imagem: EDSON DE SOUZA NASCIMENTO | Shutterstock)
O feijão-tropeiro é um dos pratos mais representativos da culinária de Minas Gerais e integra a identidade gastronômica do estado. Com raízes históricas profundas, essa receita reúne ingredientes tradicionais que resultam em uma combinação marcante de sabores e texturas. Presente em almoços familiares, celebrações e no cotidiano, o feijão-tropeiro permanece como um símbolo da cultura mineira.

A seguir, aprenda a preparar esse clássico da culinária de Minas Gerais!

Feijão-tropeiro (Imagem: WS-Studio | Shutterstock)
Feijão-tropeiro

Ingredientes:

  • 2 xícaras de chá de feijão-carioca cozido e escorrido
  • 200 g de linguiça calabresa em cubos
  • 150 g de bacon em cubos
  • 2 ovos
  • 1 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 1 xícara de chá de farinha de mandioca
  • 1 xícara de chá de couve-manteiga fatiada
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • Sal, cheiro-verde picado e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

Em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo médio. Acrescente o bacon e frite até dourar e soltar a gordura. Junte a linguiça calabresa e refogue até ficar bem dourada. Adicione a cebola e refogue até ficar transparente. Acrescente o alho e refogue rapidamente até liberar aroma. Afaste os ingredientes para um lado da panela e quebre os ovos diretamente na panela e mexa até ficarem cozidos e levemente cremosos.

Junte o feijão cozido e misture delicadamente para não amassar os grãos. Acrescente a farinha de mandioca aos poucos, até atingir a textura desejada. Adicione a couve-manteiga e misture em fogo baixo apenas até murchar levemente. Tempere com sal e pimenta-do-reino moída e finalize com o cheiro-verde, desligue o fogo e sirva em seguida.

