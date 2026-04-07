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Gastronomia

Dor de garganta? Experimente estes 8 chás caseiros

A combinação de ingredientes naturais faz dessas bebidas grandes aliadas para amenizar o desconforto
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 07 de Abril de 2026 às 15:53

Chá de eucalipto com limão (Imagem: New Africa | Shutterstock)
Chá de eucalipto com limão Crédito: Imagem: New Africa | Shutterstock
A dor de garganta é um sintoma comum, geralmente ligado a condições como amigdalite, faringite e laringite. Ela pode ter origem viral, principalmente pelo vírus Influenza, ou bacteriana, como nas infecções por Streptococcus. Para aliviá-la, além do tratamento recomendado por um médico, os chás caseiros podem ser bons aliados, pois reúnem ingredientes com propriedades anti-inflamatórias, antibacterianas e calmantes.
Abaixo, confira 8 receitas de chás caseiros contra dor de garganta!

1. Chá de eucalipto com limão

Ingredientes

  • 1 punhado de folhas secas de eucalipto
  • Suco de 1/2 limão
  • 250 ml de água
  • Mel a gosto

Modo de preparo

Coloque a água em uma chaleira e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo e acrescente as folhas de eucalipto. Tampe e deixe em infusão por 7 minutos. Coe, adicione o suco de limão e o mel. Misture e sirva em seguida.

2. Chá de casca de romã

Ingredientes

  • 10 g de casca de romã
  • 1 xícara de chá de água

Modo de preparo

Coloque a água e a casca da romã em uma chaleira e leve ao fogo médio. Ferva por 5 minutos. Desligue o fogo e deixe descansar por 5 minutos. Coe e sirva em seguida.

3. Chá de cebola com limão

Ingredientes

  • 1 cebola descascada e cortada em quatro partes
  • Suco de 1 limão
  • 500 ml de água
  • Mel a gosto

Modo de preparo

Coloque a água em uma chaleira e leve ao fogo médio para ferver. Adicione a cebola e ferva por 5 minutos. Coe o chá, acrescente o suco de limão, adoce com mel e sirva em seguida.
Chá de anis-estrelado e canela (Imagem: WS-Studio | Shutterstock)
Chá de anis-estrelado e canela Crédito: Imagem: WS-Studio | Shutterstock

4. Chá de anis-estrelado e canela

Ingredientes

  • 4 anises-estrelados
  • 1 canela em pau
  • 250 ml de água
  • Mel a gosto

Modo de preparo

Coloque a água em uma chaleira e leve ao fogo médio para ferver. Adicione os anises-estrelados e a canela e ferva por 5 minutos. Coe o chá, adoce com mel e sirva em seguida.

5. Chá de hortelã com própolis

Ingredientes

  • 1 punhado de folhas de hortelã
  • 10 gotas de própolis
  • 250 ml de água

Modo de preparo

Coloque a água em uma chaleira e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo e acrescente as folhas de hortelã. Tampe e deixe em infusão por 5 minutos. Coe, adicione o própolis, misture e sirva em seguida.
Chá de sálvia com hortelã (Imagem: NatalyaBond | Shutterstock)
Chá de sálvia com hortelã Crédito: Imagem: NatalyaBond | Shutterstock

6. Chá de sálvia com hortelã

Ingredientes

  • 1 colher de sopa de folhas de sálvia
  • 5 folhas de hortelã
  • 250 ml de água
  • Suco de 1/2 limão
  • Mel a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo e adicione a sálvia e a hortelã. Tampe e deixe descansar por 10 minutos. Coe, adicione o suco de limão e adoce com mel. Misture e sirva em seguida.

7. Chá de alho com limão e mel

Ingredientes

  • 1 dente de alho amassado
  • 250 ml de água
  • Suco de 1/2 limão
  • 1 colher de sopa de mel

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e o alho e leve ao fogo médio. Ferva por 5 minutos. Coe e espere amornar. Adicione o suco de limão e o mel. Misture e sirva em seguida.

8. Chá de gengibre com mel e laranja

Ingredientes

  • 1 pedaço de gengibre fatiado
  • 250 ml de água
  • Suco de 1/2 laranja
  • 1 colher de sopa de mel

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e o gengibre e leve ao fogo médio. Deixe ferver por cerca de 5 a 10 minutos. Desligue o fogo, coe e espere amornar. Adicione o suco de laranja e o mel. Misture bem e sirva em seguida.

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