Dor de garganta? Experimente estes 8 chás caseiros

A dor de garganta é um sintoma comum, geralmente ligado a condições como amigdalite, faringite e laringite. Ela pode ter origem viral, principalmente pelo vírus Influenza, ou bacteriana, como nas infecções por Streptococcus. Para aliviá-la, além do tratamento recomendado por um médico, os chás caseiros podem ser bons aliados, pois reúnem ingredientes com propriedades anti-inflamatórias, antibacterianas e calmantes.
Abaixo, confira 8 receitas de chás caseiros contra dor de garganta!
1. Chá de eucalipto com limão
Ingredientes
- 1 punhado de folhas secas de eucalipto
- Suco de 1/2 limão
- 250 ml de água
- Mel a gosto
Modo de preparo
Coloque a água em uma chaleira e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo e acrescente as folhas de eucalipto. Tampe e deixe em infusão por 7 minutos. Coe, adicione o suco de limão e o mel. Misture e sirva em seguida.
2. Chá de casca de romã
Ingredientes
- 10 g de casca de romã
- 1 xícara de chá de água
Modo de preparo
Coloque a água e a casca da romã em uma chaleira e leve ao fogo médio. Ferva por 5 minutos. Desligue o fogo e deixe descansar por 5 minutos. Coe e sirva em seguida.
3. Chá de cebola com limão
Ingredientes
- 1 cebola descascada e cortada em quatro partes
- Suco de 1 limão
- 500 ml de água
- Mel a gosto
Modo de preparo
Coloque a água em uma chaleira e leve ao fogo médio para ferver. Adicione a cebola e ferva por 5 minutos. Coe o chá, acrescente o suco de limão, adoce com mel e sirva em seguida.
4. Chá de anis-estrelado e canela
Ingredientes
- 4 anises-estrelados
- 1 canela em pau
- 250 ml de água
- Mel a gosto
Modo de preparo
Coloque a água em uma chaleira e leve ao fogo médio para ferver. Adicione os anises-estrelados e a canela e ferva por 5 minutos. Coe o chá, adoce com mel e sirva em seguida.
5. Chá de hortelã com própolis
Ingredientes
- 1 punhado de folhas de hortelã
- 10 gotas de própolis
- 250 ml de água
Modo de preparo
Coloque a água em uma chaleira e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo e acrescente as folhas de hortelã. Tampe e deixe em infusão por 5 minutos. Coe, adicione o própolis, misture e sirva em seguida.
6. Chá de sálvia com hortelã
Ingredientes
- 1 colher de sopa de folhas de sálvia
- 5 folhas de hortelã
- 250 ml de água
- Suco de 1/2 limão
- Mel a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo e adicione a sálvia e a hortelã. Tampe e deixe descansar por 10 minutos. Coe, adicione o suco de limão e adoce com mel. Misture e sirva em seguida.
7. Chá de alho com limão e mel
Ingredientes
- 1 dente de alho amassado
- 250 ml de água
- Suco de 1/2 limão
- 1 colher de sopa de mel
Modo de preparo
Em uma panela, coloque a água e o alho e leve ao fogo médio. Ferva por 5 minutos. Coe e espere amornar. Adicione o suco de limão e o mel. Misture e sirva em seguida.
8. Chá de gengibre com mel e laranja
Ingredientes
- 1 pedaço de gengibre fatiado
- 250 ml de água
- Suco de 1/2 laranja
- 1 colher de sopa de mel
Modo de preparo
Em uma panela, coloque a água e o gengibre e leve ao fogo médio. Deixe ferver por cerca de 5 a 10 minutos. Desligue o fogo, coe e espere amornar. Adicione o suco de laranja e o mel. Misture bem e sirva em seguida.