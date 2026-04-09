Chá de louro: 9 receitas e seus benefícios para a saúde

Chá de louro Crédito: Imagem: Ermak Oksana | Shutterstock

O louro é uma erva aromática originária do Mediterrâneo, amplamente usada na culinária para adicionar sabor e profundidade aos pratos. Suas folhas, quando secas, liberam um aroma característico e um gosto suave e levemente amargo, o que o torna um ingrediente muito apreciado em caldos, sopas, ensopados, carnes e marinadas.

Além de seu valor culinário, o louro é valorizado por seus potenciais benefícios à saúde. Rico em compostos antioxidantes, vitaminas e minerais, é conhecido por suas propriedades digestivas, ajudando na redução de gases e no alívio de desconfortos estomacais. Também contém substâncias com ação anti-inflamatória e pode auxiliar no fortalecimento do sistema imunológico, sendo uma opção popular em remédios naturais e chás medicinais.

Abaixo, confira 9 receitas de chá de louro e seus benefícios para a saúde!

1. Chá de louro

O chá de louro ajuda a melhorar a digestão, alivia gases e desconfortos estomacais, além de ter ação anti-inflamatória. A planta também é rica em antioxidantes que ajudam a proteger as células contra danos causados pelos radicais livres.

Ingredientes

5 folhas de louro

500 ml de água

1 colher de chá de mel

Modo de preparo

Coloque a água em uma panela e leve ao fogo médio para ferver. Adicione o louro, desligue o fogo e tampe a panela. Deixe o chá descansar por 10 minutos para as folhas liberarem suas propriedades na água. Coe e adoce com mel. Sirva em seguida.

2. Chá de louro com laranja

A casca de laranja contém antioxidantes e é rica em vitamina C, fortalecendo a imunidade e combatendo o envelhecimento celular. Com o louro, o chá fica mais aromático e ganha propriedades para ajudar na digestão.

Ingredientes

4 folhas de louro

Casca de 1 laranja

Suco de 1 laranja

500 ml de água

Mel a gosto

Modo de preparo

Coloque a água em uma panela e leve ao fogo médio para ferver. Adicione o louro e ferva por 5 minutos para extrair bem os aromas e propriedades. Adicione a casca de laranja e deixe ferver por mais 2 minutos. Desligue o fogo, coe e acrescente o suco da laranja. Adoce com o mel e sirva em seguida.

3. Chá de louro com alecrim e limão

O alecrim é antioxidante, anti-inflamatório e ajuda na circulação sanguínea. Com o limão, rico em vitamina C, e o louro, esse chá é energizante e fortalece o sistema imunológico.

Ingredientes

3 folhas de louro

1 ramo de alecrim

Suco de 1/2 limão

Casca de 1/2 limão

500 ml de água

Mel a gosto

Modo de preparo

Coloque a água em uma panela e leve ao fogo médio para ferver. Adicione o louro e o alecrim e deixe ferver por 5 minutos. Acrescente a casca do limão e deixe ferver por mais 2 minutos. Desligue o fogo e coe. Junte o suco de limão e adoce com o mel. Sirva em seguida.

Chá de louro com cravo-da-índia e canela Crédito: Imagem: Nick Alias | Shutterstock

4. Chá de louro com cravo-da-índia e canela

O cravo-da-índia tem propriedades analgésicas e antimicrobianas, enquanto a canela melhora o controle do açúcar no sangue. Essa combinação, com o louro, é ótima para melhorar a digestão, reduzir inflamações e promover o bem-estar do organismo.

Ingredientes

5 folhas de louro

4 cravos-da-índia

1 canela em pau

500 ml de água

Mel a gosto

Modo de preparo

Coloque a água em uma panela e leve ao fogo médio para ferver. Adicione o louro, os cravos-da-índia e a canela. Deixe ferver por 10 minutos, para que os ingredientes liberem seus aromas e propriedades. Desligue o fogo e deixe o chá descansar por 5 minutos. Coe e adoce com mel. Sirva quente.

5. Chá de louro e capim-limão

O chá de louro com capim-limão combina propriedades anti-inflamatórias, digestivas e calmantes. O louro auxilia na digestão e fortalece o sistema imunológico, enquanto o capim-limão alivia o estresse e a ansiedade, além de melhorar a digestão.

Ingredientes

5 folhas de louro

1 punhado de capim-limão fresco

500 ml de água

Mel a gosto

Modo de preparo

Coloque a água em uma panela e leve ao fogo médio para ferver. Adicione o louro e o capim-limão e deixe ferver por 5 minutos. Desligue o fogo e deixe o chá descansar por mais 2 minutos. Coe e adoce com mel. Sirva quente.

6. Chá de louro com casca de abacaxi e cravo-da-índia

O chá de louro com casca de abacaxi e cravo-da-índia é rico em compostos antioxidantes e anti-inflamatórios, ajudando a fortalecer o sistema imunológico e a combater radicais livres. O abacaxi contribui para a digestão e pode auxiliar na redução da retenção de líquidos. O cravo-da-índia tem propriedades que estimulam o metabolismo e ajudam no controle da glicemia.

Ingredientes

2 folhas de louro

Casca de 1 fatia de abacaxi

2 cravos-da-índia

2 xícaras de chá de água

Mel a gosto

Modo de preparo

Coloque a água em uma panela e leve ao fogo médio para ferver. Adicione o louro, a casca de abacaxi e os cravos-da-índia e ferva por 10 minutos. Desligue o fogo, tampe a panela e deixe o chá descansar por 5 minutos. Coe e adoce com mel. Sirva em seguida.

Chá de louro com gengibre Crédito: Imagem: Erich Sacco | Shutterstock

7. Chá de louro com gengibre

O chá de louro com gengibre melhora a digestão, acelera o metabolismo, fortalece a imunidade e combate inflamações, unindo as propriedades termogênicas do gengibre aos antioxidantes do louro. Além disso, atua como um estimulante natural, promovendo mais energia e disposição para o dia a dia.

Ingredientes

4 folhas de louro

1 colher de chá de gengibre ralado

500 ml de água

1 colher de chá de mel

Modo de preparo

Coloque a água em uma panela e leve ao fogo médio para ferver. Adicione o louro e o gengibre e ferva por 5 minutos. Desligue o fogo, tampe e deixe o chá descansar por 10 minutos. Coe e adoce com mel. Sirva em seguida.

8. Chá de louro com cúrcuma

O chá de louro com cúrcuma combina propriedades anti-inflamatórias poderosas. Ele auxilia na digestão, ajuda a aliviar dores articulares e fortalece a imunidade. A cúrcuma contém curcumina, conhecida por ajudar a combater radicais livres e reduzir processos inflamatórios, enquanto o louro contribui para a saúde digestiva e circulatória.

Ingredientes

3 folhas de louro

1 colher de chá de cúrcuma em pó

500 ml de água

1 pitada de pimenta-do-reino moída

Mel a gosto

Modo de preparo

Coloque a água em uma panela e leve ao fogo médio para ferver. Adicione o louro e a cúrcuma. Cozinhe em fogo baixo por 5 minutos. Desligue o fogo e acrescente a pimenta-do-reino. Tampe e deixe o chá descansar por 5 minutos. Coe e adoce com mel. Sirva em seguida.

9. Chá de louro com orégano

O chá de louro com orégano reúne propriedades digestivas e anti-inflamatórias que ajudam a aliviar desconfortos gastrointestinais, como gases e inchaço. O orégano também possui ação antioxidante e pode contribuir para o fortalecimento do sistema imunológico. O louro auxilia no bom funcionamento do organismo e na digestão de alimentos mais pesados.

Ingredientes

2 folhas de louro

1 colher de chá de orégano

1 xícara de chá de água

Mel a gosto

Modo de preparo