Cardápio saudável: 5 receitas proteicas e fáceis de fazer para o almoço da semana

Em uma tigela, coloque a carne moída, a cebola, o alho, a farinha de aveia, o ovo, a salsinha, a páprica, o orégano, o sal e a pimenta-do-reino. Misture até obter uma massa uniforme. Reserve. Em uma tigela, amasse a ricota com um garfo e misture com a cenoura. Mexa até formar um recheio homogêneo. Reserve. Abra a carne sobre uma folha de papel-manteiga, formando um retângulo de espessura uniforme. Distribua o recheio de ricota e cenoura sobre a superfície, deixando uma borda livre nas laterais para facilitar o fechamento.