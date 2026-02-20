Cardápio desintoxicante: veja como recuperar o corpo após o Carnaval

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 15:52
A alimentação é a base da saúde e do bem-estar. Após o Carnaval, é preciso pensar em um cardápio capaz de ajudar o organismo a reequilibrar os abusos e os excessos cometidos durante a folia, que gastaram mais energia (em todos os sentidos).
Nesse sentido, a Dra. Ana Paula Dias, nutricionista do dr.consulta, explica como se recuperar após o período de folia e investir em um cardápio desintoxicante, ajudando o fígado na eliminação de toxinas e favorecendo o organismo como um todo.
O consumo excessivo ou concentrado de comidas rápidas, alimentos industrializados e bebidas alcoólicas “intoxica” e prejudica o organismo no curto e no longo prazo. Combinados ainda com o ato de fumar, acabam sobrecarregando ainda mais o fígado, o que leva às noites mal dormidas e à sensação de azia ou estufamento.
Vale lembrar que o fígado é o principal órgão do sistema de eliminação de toxinas do organismo, portanto, sua manutenção exige uma alimentação mais natural e a hidratação adequada, já que 70% do organismo é composto por esse elemento (saliva, lágrima, sucos digestivos, sangue e células). Além disso, é bom lembrar que esse cardápio não deve ser seguido por um período longo, pois acaba sendo bem baixo em questões de proteínas.
Baseado em um plano alimentar focado em alimentos naturais, o cardápio desintoxicante auxilia o fígado nesta missão de eliminar as toxinas impróprias, ajudando na recuperação . Normalmente, é composto por alimentos mais leves e de fácil digestão, evitando ainda a má digestão comum nesse período.
No grupo, estão predominantemente frutas, verduras, legumes, grãos integrais, sementes e oleaginosas, além da água, que beneficia a hidratação, mantendo o organismo mais hidratado e pronto para esse processo.
Portanto, quem quer repor as energias no pós-carnaval deve investir em um cardápio mais seletivo e priorizar sucos e nutrientes reforçados.
Para o café da manhã, sucos preparados com hortaliças, limão e frutas específicas para limpeza e desintoxicação do fígado e dos rins são uma ótima opção . Os preparos podem conter: abacaxi, maçã, salsão, salsinha, agrião, gengibre, pepino e couve.
Além disso, consuma 2 fatias de pão integral sem glúten, recheado com 1 fatia média de queijo minas frescal ou queijo cottage (pode temperar com azeite, salsa e cebolinha).
Ingredientes
Modo de preparo
Bata todos os ingredientes no liquidificador. Coe, se desejar, e sirva em seguida.
Apesar de todos os benefícios, o cardápio desintoxi c ante é entendido como uma dieta restritiva, ou seja, aquela que não é balanceada. Seu consumo deve ser realizado mediante indicação de um nutricionista, responsável por fazer a avaliação nutricional para cada tipo de necessidade e fase da vida.
Para uma alimentação mais completa, é necessário equilibrar vitaminas e minerais, carboidratos, proteínas, gorduras e fibras. Esse conjunto básico reduz o risco de deficiências nutricionais e previne doenças crônicas como diabetes, doenças cardiovasculares, hipertensão e outras.
