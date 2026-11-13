Cansou do ovo mexido? Veja 3 receitas rápidas e saudáveis para variar o café da manhã

Em um recipiente, bata os ovos com o leite, o sal e a pimenta-do-reino até obter uma mistura homogênea. Aqueça uma frigideira antiaderente untada com azeite de oliva em fogo médio e despeje os ovos batidos, espalhando delicadamente para formar uma camada fina. Abaixe o fogo e cozinhe até a massa ficar firme e levemente dourada. Vire cuidadosamente e doure o outro lado. Retire o crepe da frigideira e espalhe o creme de ricota sobre a superfície. Distribua as fatias de salmão defumado por cima e finalize com dill e coentro picado. Dobre o crepe em formato triangular e sirva em seguida.