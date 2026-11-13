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Gastronomia

Cansou do ovo mexido? Veja 3 receitas rápidas e saudáveis para variar o café da manhã

Descubra novas maneiras de preparar ovos e aproveite a versatilidade desse ingrediente para deixar a primeira refeição do dia mais saborosa e nutritiva
Portal Edicase

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Publicado em 13 de Novembro de 2026 às 10:53

Suflê de ovo com queijo (Imagem: Shebeko | Shutterstock)
Suflê de ovo com queijo Crédito: Imagem: Shebeko | Shutterstock

Versátil e fonte de proteínas, o ovo pode deixar o café da manhã mais nutritivo sem complicar a rotina. E não precisa aparecer sempre mexido ou cozido: crepes de massa fininha, suflês dourados e waffles salgados são maneiras saborosas de variar o preparo e dar uma cara nova à primeira refeição do dia. Com ingredientes simples, essas receitas ajudam a sair do básico e tornam a manhã mais gostosa. A seguir, confira como fazer!

1. Suflê de ovo com queijo

Ingredientes

  • 3 ovos
  • 1/2 xícara de chá de queijo muçarela ralado
  • 2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado
  • 3 colheres de sopa de leite integral
  • 1 colher de sopa de farinha de aveia
  • 1 colher de chá de azeite de oliva
  • 1 colher de chá de fermento químico em pó
  • Sal a gosto

Modo de preparo

Separe as claras das gemas. Em uma tigela, misture as gemas com o leite, a farinha de aveia, o queijo muçarela e o parmesão até obter uma massa homogênea. Acrescente o sal e reserve. Em outro recipiente, bata as claras em neve até ficarem firmes. Incorpore delicadamente à mistura de gemas, fazendo movimentos suaves de baixo para cima para preservar a leveza. Adicione o fermento químico e misture cuidadosamente.

Distribua a massa em forminhas de papel próprias para muffins ou cupcake, preenchendo até aproximadamente 3/4 da capacidade. Leve ao forno preaquecido a 180 °C até os suflês crescerem e ficarem dourados. Retire do forno e sirva em seguida.

2. Waffle de ovo

Ingredientes

  • 2 ovos
  • 2 colheres de sopa de leite integral
  • 2 colheres de sopa de queijo muçarela ralado
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Azeite de oliva para untar

Modo de preparo

Em uma tigela, bata os ovos com o leite até obter uma mistura homogênea. Acrescente o queijo muçarela e tempere com sal e pimenta-do-reino. Preaqueça a máquina de waffle e unte levemente as placas com azeite de oliva. Despeje a mistura no aparelho, sem ultrapassar a capacidade, e feche a tampa. Deixe cozinhar até o waffle ficar firme e dourado. Retire cuidadosamente e sirva em seguida.

Dica: se não tiver uma máquina de waffle, prepare a mistura em uma frigideira antiaderente untada com azeite de oliva.

Crepe de ovo com creme de ricota e salmão (Imagem: Shebeko | Shutterstock)
Crepe de ovo com creme de ricota e salmão Crédito: Imagem: Shebeko | Shutterstock

3. Crepe de ovo com creme de ricota e salmão

Ingredientes

  • 2 ovos
  • 1 colher de sopa de leite integral
  • 1 colher de chá de azeite de oliva
  • 2 colheres de sopa de creme de ricota
  • 50 g de salmão defumado em fatias
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Dill e coentro picado para finalizar

Modo de preparo

Em um recipiente, bata os ovos com o leite, o sal e a pimenta-do-reino até obter uma mistura homogênea. Aqueça uma frigideira antiaderente untada com azeite de oliva em fogo médio e despeje os ovos batidos, espalhando delicadamente para formar uma camada fina. Abaixe o fogo e cozinhe até a massa ficar firme e levemente dourada. Vire cuidadosamente e doure o outro lado. Retire o crepe da frigideira e espalhe o creme de ricota sobre a superfície. Distribua as fatias de salmão defumado por cima e finalize com dill e coentro picado. Dobre o crepe em formato triangular e sirva em seguida.

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