Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • HZ
  • Gastronomia
  • Bolo de liquidificador proteico: aprenda essa receita fácil e saudável para o lanche da tarde 
Gastronomia

Bolo de liquidificador proteico: aprenda essa receita fácil e saudável para o lanche da tarde 

Prático de preparar, ele pode acompanhar um café ou outra bebida no intervalo entre as principais refeições
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 02 de Setembro de 2026 às 15:54

Bolo de liquidificador proteico (Imagem: Marko Milivojevic | Shutterstock)
Bolo de liquidificador proteico Crédito: Imagem: Marko Milivojevic | Shutterstock

Para quem busca uma opção nutritiva e saborosa para o lanche da tarde, o bolo de liquidificador proteico pode ser uma boa alternativa para variar o cardápio. A combinação de banana, nozes e pasta de amendoim ajuda a fornecer proteínas, fibras e gorduras boas, nutrientes que contribuem para uma alimentação mais equilibrada e favorecem a saciedade.

A seguir, veja como preparar uma receita de bolo de liquidificador proteico para o lanche da tarde!

Bolo de liquidificador proteico

Ingredientes

Massa

  • 3 bananas descascadas e fatiadas
  • 2 ovos
  • 2 colheres de sopa de pasta de amendoim integral
  • 1 xícara de chá de aveia em flocos
  • 1/2 xícara de chá de farinha de trigo integral
  • 1/2 xícara de chá de nozes picadas
  • 1 colher de chá de canela em pó
  • 1 colher de chá de fermento químico em pó
  • 1 pitada de sal
  • 2 colheres de sopa de leite
  • Óleo de coco para untar

Cobertura

  • 1 colher de sopa de pasta de amendoim integral sem açúcar
  • 1 colher de sopa de leite
  • 1/2 colher de chá de canela em pó

Modo de preparo

Massa

No liquidificador, coloque as bananas, os ovos, a pasta de amendoim e o leite. Bata até obter uma mistura homogênea. Acrescente a aveia, a farinha de trigo integral, a canela e o sal. Bata novamente até incorporar os ingredientes. Transfira a massa para uma tigela e adicione as nozes. Misture delicadamente. Acrescente o fermento químico e misture suavemente até incorporar.

Unte uma forma com óleo de coco e despeje a massa. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 35 minutos, ou até que o bolo esteja dourado e firme. Retire do forno, aguarde esfriar e desenforme com cuidado. Reserve.

Cobertura

Em uma tigela, misture a pasta de amendoim, o leite e a canela até obter um creme homogêneo. Espalhe a cobertura sobre o bolo e sirva em seguida.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
TDAH em adultos vai além da falta de foco: conheça sinais que caracterizam o transtorno
Acidente aconteceu na madrugada desta quinta-feira (3), na altura do km 9 da rodovia
Carreta com eucalipto tomba e afeta trânsito na BR 101, em Pedro Canário
Luana Piovani e Pedro Scooby discutem por causa de piolhos na cabeça da filha
Luana Piovani e Pedro Scooby enfrentam surto de piolhos na filha: saiba como tratar rápido

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados