Bolo de fubá fofinho: 3 receitas de liquidificador para o lanche da tarde

O bolo de fubá é uma opção clássica para o lanche da tarde. Delicioso e versátil, ele também desperta aquela memória afetiva dos cafés preparados na casa da vó. Além da versão tradicional, é possível apostar em preparações mais elaboradas, com coberturas e ingredientes que deixam a receita ainda mais especial. Para facilitar o preparo, o liquidificador é um grande aliado, pois agiliza a mistura dos ingredientes e permite fazer bolos fofinhos.