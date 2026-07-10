Almoço saudável: 3 receitas com fígado ricas em ferro para incluir no cardápio

Manter uma alimentação variada é uma das melhores formas de garantir nutrientes importantes para o organismo. Entre eles, o ferro merece destaque, e o fígado figura entre as principais fontes desse mineral, além de oferecer proteínas de alta qualidade.
Pensando nisso, reunimos receitas com fígado ricas em ferro que unem praticidade, sabor e ingredientes frescos. Confira!
1. Estrogonofe de fígado com cogumelo
Ingredientes
Fígado
- 600 g de fígado bovino cortado em tiras
- 1 colher de sopa de azeite
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Refogado
- 200 g de cogumelo paris fatiado
- 2 cebolas cortadas em pedaços pequenos
- 2 dentes de alho picados
- 1 colher de sopa de azeite
Molho
- 200 g de iogurte natural integral
- 2 colheres de sopa de mostarda
- 50 ml de caldo de legumes
- 1 colher de chá de páprica defumada
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 2 colheres de sopa de salsinha picada
Modo de preparo
Fígado
Tempere as tiras de fígado com sal e pimenta-do-reino em um recipiente. Depois, aqueça uma frigideira grande em fogo alto com o azeite e sele o fígado por cerca de 2 minutos de cada lado, apenas até dourar levemente, mantendo-o macio. Retire da panela e reserve.
Refogado
Na mesma frigideira, adicione o azeite e refogue a cebola por cerca de 4 minutos, até começar a caramelizar. Acrescente o alho e cozinhe por mais 1 minuto. Junte o cogumelo e cozinhe até perder a água e ficar levemente dourado.
Molho
Em um recipiente, misture o iogurte natural, a mostarda, o caldo de legumes, a páprica, o sal e a pimenta-do-reino até obter um creme homogêneo. Despeje essa mistura na frigideira com o cogumelo, mexendo delicadamente em fogo baixo apenas até aquecer, sem deixar ferver para preservar a textura do iogurte. Retorne o fígado à panela e misture delicadamente ao molho por cerca de 1 minuto. Finalize com salsinha e sirva em seguida.
2. Fígado com abóbora assada
Ingredientes
Fígado
- 600 g de fígado bovino cortado em bifes
- Suco de 1 limão
- 2 dentes de alho picados
- 1 colher de chá de cominho em pó
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 1 colher de sopa de azeite
Abóbora
- 500 g de abóbora-cabotiá cortada em cubos
- 2 colheres de sopa de azeite
- 1 colher de chá de páprica defumada
- Alecrim fresco e sal a gosto
Modo de preparo
Fígado
Em um recipiente, coloque os bifes de fígado e tempere com o suco de limão, o alho, o cominho, o sal e a pimenta-do-reino. Misture bem para envolver todos os pedaços e deixe descansar por 20 minutos. Após, aqueça uma frigideira em fogo médio-alto com o azeite. Disponha os bifes e grelhe por aproximadamente 2 minutos de cada lado, até dourarem, sem cozinhar demais para manter a maciez.
Abóbora
Em uma tigela, misture a abóbora-cabotiá com o azeite, a páprica, o alecrim e o sal. Depois, distribua em uma assadeira e leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 35 minutos, mexendo na metade do tempo, até dourar. Sirva o fígado acompanhado da abóbora assada.
3. Panquecas de fígado com molho de tomate
Ingredientes
Panquecas
- 500 g de fígado bovino limpo
- 2 ovos
- 3 colheres de sopa de farinha de aveia
- 2 dentes de alho picados
- 1 colher de sopa de cebola ralada
- 2 colheres de sopa de salsinha picada
- 1 colher de chá de páprica doce
- 1 colher de chá de orégano
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 1 colher de sopa de azeite para grelhar
Molho de tomate
- 4 tomates maduros sem pele, sem sementes e picados
- 1 colher de sopa de azeite
- 1 dente de alho triturado
- 1 colher de sopa de extrato de tomate
- Sal, salsinha picada e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Panquecas
Corte o fígado em pedaços e coloque em um processador. Adicione os ovos, a farinha de aveia, o alho, a cebola, a páprica, o orégano, a salsinha, o sal e a pimenta-do-reino. Bata até obter uma massa homogênea.
Aqueça uma frigideira antiaderente untada com um fio de azeite em fogo médio. Coloque pequenas porções da massa com uma colher, formando discos. Doure por aproximadamente 3 minutos de cada lado, até ficarem bem cozidos. Reserve aquecidos.
Molho de tomate
Aqueça o azeite em uma panela em fogo médio e refogue o alho até perfumar. Acrescente os tomates e cozinhe por cerca de 10 minutos, mexendo ocasionalmente. Adicione o extrato de tomate, tempere com sal e pimenta-do-reino e cozinhe por mais 15 minutos, até formar um molho espesso, liso e naturalmente vermelho. Disponha as panquequinhas de fígado em uma travessa, salpique salsinha picada por cima e sirva acompanhadas do molho de tomate em uma tigela pequena ao lado.