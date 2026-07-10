Eriksen fará reabilitação individual na Dinamarca após problema cardíaco

Divulgação / Seleção da Dinamarca

O Wolfsburg, da Alemanha, informou que Christian Eriksen vai iniciar em breve um programa individual de reabilitação na Dinamarca. O clube alemão disse que a decisão foi tomada após conversa com o diretor executivo Dieter Hecking. A equipe afirmou que o meia, de 34 anos, fará o processo em seu país de origem.

"Christian Eriksen iniciará em breve um programa de reabilitação individual. Após uma conversa com o diretor-geral do VfL Wolfsburg, Dieter Hecking, foi decidido que o jogador de 34 anos realizará o programa em seu país natal, a Dinamarca", afirmou o Wolfsburg, em nota.

Wolfsburg também disse que mantém contato frequente com Eriksen e com os médicos responsáveis pelo tratamento. O clube disse que acompanha a evolução do jogador e desejou boa recuperação.

Eriksen passou mal durante amistoso da seleção dinamarquesa contra a Ucrânia, em 7 de junho, e precisou de atendimento no gramado. Na ocasião, a Federação Dinamarquesa de Futebol informou que ele estava consciente e se sentia bem.

O médico da seleção disse que o jogador deixou o campo por conta própria e foi levado para exames adicionais no hospital. A equipe médica afirmou que o marca-passo do atleta funcionava como deveria e que seriam feitos testes para identificar a causa do mal-estar.