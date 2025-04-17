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Comida e bebida

8 harmonizações com peixes e vinhos para a Sexta-Feira Santa

Veja como realçar o sabor dos pratos com bebidas deliciosas neste almoço especial
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 17 de Abril de 2025 às 15:04

A combinação de peixe com vinho torna o almoço da Sexta-Feira Santa especial (Imagem: aleksandr talancev | Shutterstock)
A combinação de peixe com vinho torna o almoço da Sexta-Feira Santa especial Crédito: aleksandr talancev | Shutterstock
O almoço da Sexta-feira Santa tem um significado especial, marcado pela reflexão, respeito e união da família. As combinações entre os pratos e as bebidas são pensadas com cuidado, mostrando o valor da tradição e o desejo de criar um momento de encontro e partilha. Mais do que uma refeição, é um momento de fé e convivência que fortalece os laços entre todos que estão à mesa.
Pensando nisso, Maira Viviani, nutricionista da Água Doce Sabores do Brasil, lista algumas opções de peixes que harmonizam perfeitamente com vinhos para tornar este momento ainda mais especial. Confira!

1. Atum e Barolo

A mistura de taninos com peixe cru geralmente resulta em um sabor metálico, mas a carne do atum selada harmoniza perfeitamente com o vinho Barolo, conhecido como “rei dos vinhos”, que combina a estrutura tânica proporcionando uma sensação de adstringência e amargor para o vinho e as notas terrosas, criando uma combinação deliciosa.

2. Truta e Riesling

O vinho alemão Riesling não é um dos mais versáteis nas harmonizações, mas a acidez e as notas cítricas da bebida combinam perfeitamente com a leveza, a suavidade e o sabor delicado da truta. Além disso, contrasta muito bem com acompanhamentos mais salgados ou defumados.

3. Bacalhau e Vinho Verde Alvarinho

Muitas pessoas ficam indecisas em qual vinho levar para acompanhar o bacalhau . Uma ótima opção é o Alvarinho, que conta com a acidez equilibrada e o aroma cítrico e floral, podendo ser realçados com a untuosidade do peixe, juntamente com o sabor suave e levemente salgado.
O Pinot Noir servido com o salmão traz uma acidez equilibrada ao prato (Imagem: Igor Y Eros | Shutterstock)
O Pinot Noir servido com o salmão traz uma acidez equilibrada ao prato Crédito: Igor Y Eros | Shutterstock

4. Salmão e Pinot Noir

Cada vez mais presente na rotina dos brasileiros, o salmão é um peixe um pouco mais gorduroso e carnudo que os demais, harmonizando bem com o Pinot Noir. O vinho francês traz acidez equilibrada e notas frutadas, como cereja e framboesa. É perfeito para quando o alimento estiver grelhado, assado ou com um molho mais terroso, como os preparados à base de cogumelos ou manteiga.

5. Robalo e Chablis

Considerado um dos mais elegantes vinhos brancos, o Chablis é uma excelente escolha para acompanhar o robalo , já que o frescor e a mineralidade da bebida harmonizam a textura do peixe, limpam o paladar e valorizam os temperos delicados.

6. Linguado e Champagne Brut

A perlage, como são chamadas as bolhas de gás carbônico que ficam no espumante, aliada com a acidez da bebida e as notas de maçã-verde, brioche, amêndoas e citrinos, combinam perfeitamente com a textura macia do linguado.

7. Pargo e Sauvignon Blanc

O Sauvignon Blanc é conhecido por aromas intensos e acidez vibrante, geralmente frescos, que realçam o sabor adocicado do pargo sem o encobrir, além de equilibrar pratos com elementos cítricos, ervas e até mesmo picantes.  

8. Garoupa e Viognier

O vinho do tipo Viognier tem um aroma floral e frutado, que remetem ao damasco, pêssego, flores brancas e um toque de mel. Esta escolha valoriza a suavidade e a doçura da garoupa, principalmente se o peixe estiver preparado com molhos mais cremosos e aromáticos.
Por Juliana Beletato

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