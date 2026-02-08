7 sobremesas geladas para espantar o calor

Publicado em 8 de fevereiro de 2026 às 12:49
Sobremesas geladas são a escolha perfeita para refrescar e adoçar os dias mais quentes. Combinando leveza e sabor, essas delícias proporcionam uma sensação de frescor e suavidade, tornando-se ideais para momentos de lazer ou ocasiões especiais. Feitas com ingredientes simples, como frutas frescas e cremes suaves, oferecem uma explosão de texturas que agradam a diferentes paladares.
Veja 7 receitas de sobremesas geladas para espantar o calor!
Base
Recheio
Cobertura
Base
Triture os biscoitos no liquidificador até virar uma farofa fina. Coloque em um recipiente e adicione a manteiga derretida. Misture até formar uma massa homogênea. Forre o fundo e a lateral de uma forma redonda de fundo removível com a mistura, pressionando bem para compactar. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 10 minutos. Retire do forno e deixe esfriar. Reserve.
Recheio
Em uma tigela, misture a gelatina com a água e leve ao micro-ondas por 15 segundos para dissolver completamente. Reserve. No liquidificador, bata o cream cheese , o leite condensado e o creme de leite até obter um creme liso. Adicione o suco concentrado de maracujá e a gelatina dissolvida. Bata novamente até que tudo esteja bem incorporado. Despeje o creme sobre a base de biscoito já fria e leve à geladeira por 4 horas.
Cobertura
Em uma panela, coloque a polpa de maracujá, a água e o açúcar. Cozinhe em fogo médio até que o açúcar se dissolva. Adicione o amido de milho diluído em duas colheres de sopa de água e mexa constantemente até que a mistura engrosse levemente. Deixe esfriar e despeje sobre a cheesecake já firme. Leve à geladeira por mais 1 hora. Sirva em seguida.
Coloque as bananas no liquidificador e bata até obter um creme homogêneo e suave. Acrescente o cacau em pó, o mel e a essência de baunilha. Bata novamente até que todos os ingredientes estejam bem incorporados. Coloque em um recipiente com tampa e leve ao congelador por 4 horas. Sirva em seguida.
Em três recipientes separados, dissolva cada sabor de gelatina em 250 ml de água quente, mexendo bem com uma colher até dissolver completamente. Acrescente 250 ml de água fria em cada recipiente, misture novamente e leve à geladeira por no mínimo 3 horas, até ficar bem firme.
Retire as gelatinas da geladeira e corte todas em cubos médios e regulares. Reserve na geladeira. Em um recipiente pequeno, hidrate a gelatina incolor com 120 ml de água e deixe descansar por 5 minutos.
Leve a gelatina incolor hidratada ao banho-maria ou ao micro-ondas por cerca de 15 segundos, mexendo até dissolver totalmente, sem ferver. No liquidificador, coloque o leite condensado, o creme de leite e a gelatina incolor dissolvida. Bata por aproximadamente 30 segundos, até formar um creme homogêneo.
Em uma forma de furo central com capacidade para 1,5 litro, distribua os cubos de gelatina já firmes. Despeje o creme branco do liquidificador sobre as gelatinas, mexendo delicadamente com uma espátula para espalhar o creme entre os cubos.
Leve à geladeira por no mínimo 4 horas, ou até a sobremesa estar completamente firme e bem gelada. Para desenformar, passe rapidamente o fundo da forma em água morna, vire sobre um prato e sirva imediatamente.
No liquidificador, coloque a manga e bata até obter um purê homogêneo. Adicione o iogurte grego, o mel e o suco de limão. Bata novamente até que todos os ingredientes estejam bem incorporados. Distribua o creme em taças ou tigelas individuais. Leve à geladeira por 1 hora. Sirva em seguida.
No liquidificador, coloque o leite condensado e o creme de leite. Bata até obter uma mistura homogênea. Continue batendo e adicione o suco de limão aos poucos. A mistura começará a engrossar gradualmente. Quando a musse estiver com uma consistência cremosa e firme, pare de bater. Despeje a mistura em taças individuais ou em um refratário grande. Leve à geladeira por 2 horas para firmar bem. Decore com raspas de limão e sirva em seguida.
Creme de chocolate
Cobertura
Montagem
Creme de chocolate
Em uma panela, coloque o leite condensado, o creme de leite, o cacau e a manteiga. Leve ao fogo médio e mexa constantemente até obter um creme consistente. Retire do fogo e deixe esfriar.
Cobertura
Em uma panela, em fogo baixo, misture o creme de leite com o chocolate meio-amargo derretido até obter um creme homogêneo. Reserve.
Montagem
Em um refratário, faça uma camada de biscoitos umedecidos no leite. Cubra com uma camada do creme de chocolate e adicione morangos fatiados por cima. Repita as camadas até acabar o creme e os biscoitos, finalizando com uma camada de biscoitos. Espalhe a cobertura de chocolate derretido com creme de leite por cima. Decore com mais morangos fatiados e leve à geladeira por 2 horas. Sirva em seguida.
Em um recipiente, hidrate a gelatina com a água e leve ao micro-ondas por 15 segundos para dissolver. No liquidificador, bata o melão, o leite de coco, o suco de limão e o açúcar até obter um creme homogêneo. Acrescente a gelatina dissolvida e bata rapidamente. Despeje em taças ou em um refratário e leve à geladeira por 4 horas. Sirva bem gelado.
