Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
7 receitas práticas com ovo para incluir na dieta

7 receitas práticas com ovo para incluir na dieta

Aprenda a preparar opções deliciosas para aproveitar os benefícios desse ingrediente
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 09 de Outubro de 2024 às 19:36

Omelete de espinafre (Imagem: Stepanek Photography | Shutterstock)
Omelete de espinafre (Imagem: Stepanek Photography | Shutterstock) Crédito:
Seja no café da manhã, no lanche da tarde ou no jantar, as receitas com ovos são uma ótima pedida para deixar as refeições mais deliciosas e nutritivas, principalmente se você está de dieta. Isso porque este é um tipo de proteína que combina com diversos ingredientes e oferece inúmeros benefícios para o corpo.
Por isso, a seguir, confira 7 receitas irresistíveis com ovos para ter uma alimentação mais saudável! 

Omelete de espinafre 

Ingredientes

  • 3 ovos
  • 1 cebola cortada em rodelas  
  • 1 dente de alho descascado e picado 
  • 1 xícara de chá de espinafre picado
  • Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte o espinafre e refogue por 5 minutos. Em um recipiente, coloque os ovos e bata até ficar homogêneo. Despeje sobre o espinafre e a cebola e mexa para incorporar. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Frite até dourar. Sirva em seguida.

Panqueca de banana

Ingredientes

  • 2 ovos
  • 1 banana madura descascada 
  • 1 colher de sopa de pasta de amendoim 
  • 1 pitada de sal
  • Óleo de coco para untar 

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a banana e amasse bem. Adicione os ovos e misture até obter uma consistência homogênea. Por último, junte o sal e mexa bem. Reserve. Unte uma frigideira com óleo de coco e leve ao fogo médio para aquecer e disponha a massa da panqueca. Depois, com cuidado, vire para dourar os dois lados. Desligue o fogo, recheie com a pasta de amendoim e sirva em seguida.

Salada de batata-doce

Ingredientes

  • 3 batatas-doces descascadas 
  • 2 ovos cozidos 
  • 2 colheres de sopa iogurte natural 
  • 1 colher de sopa azeite 
  • 1 cebola descascada e picada
  • Sal a gosto
  • Água 

Modo de preparo

Em uma panela, coloque as batatas-doces e cubra com água. Leve ao fogo médio para cozinhar até ficarem macias. Após, espere esfriar, pique as batatas e transfira para um recipiente. Adicione o iogurte, os ovos,o azeite e a cebola e misture bem. Tempere com sal e leve à geladeira por 10 minutos. Sirva em seguida.
Ovo mexido com ricota(Imagem: Stepanek Photography | Shutterstock)
Ovo mexido com ricota(Imagem: Stepanek Photography | Shutterstock) Crédito:

Ovo mexido com ricota

Ingredientes

  • 4 ovos
  • 2 colheres de sopa de ricota
  • 1 colheres de sopa de azeite
  • 1 colher de sopa de cebolinha picada 
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto 

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque os ovos e bata até ficar homogêneo. Adicione a ricota e mexa para incorporar. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Unte uma frigideira com azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Disponha os ovos e mexa até cozinhar. Desligue o fogo, transfira os ovos para um prato, polvilhe com cebolinha e sirva em seguida.
Dica: sirva com fatias de pão integral.

Bolo de aveia

Ingredientes

  • 5 colheres de sopa de aveia em flocos
  • 2 xícaras de chá de farinha de trigo integral
  • 2 xícaras de chá de açúcar de coco
  • 200 ml de leite desnatado
  • 1 colher de sopa de óleo de coco
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó 
  • 3 claras de ovo
  • Óleo de coco para untar
  • Farinha de trigo integral para enfarinhar 

Modo de preparo

Em uma batedeira, coloque as claras e bata em neve. Reserve. Em um recipiente, coloque a aveia, o açúcar de coco, o leite e o óleo de coco e misture bem. Aos poucos, adicione a farinha de trigo e mexa até obter uma consistência homogênea. Por último, junte as claras em neve e o fermento químico e misture para incorporar. Unte uma assadeira com óleo de coco e enfarinhe com farinha de trigo, disponha a massa e leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar. Sirva em seguida. 

Torta de berinjela

Ingredientes

Recheio
  • 1 berinjela cortada em cubos
  • 1 tomate picado
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 1/2 colher de chá de sal
  • 1 pitada de pimenta-do-reino moída
  • 1 pitada de orégano
Massa
  • 3 ovos
  • 2 xícaras de chá de leite de soja
  • 2 xícaras de chá de farinha de trigo integral
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó
  • 1 colher de chá de sal

Modo de preparo

Recheio
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e acrescente a berinjela e o tomate. Refogue por 4 minutos. Tempere com sal, pimenta-do-reino e orégano. Desligue o fogo e reserve.
Massa
No liquidificador, bata os ovos, o leite, a farinha de trigo, o fermento e o sal até obter uma massa homogênea. Em uma forma retangular forrada com papel-manteiga, despeje metade da massa, coloque o recheio por cima e cubra com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 40 minutos. Sirva em seguida .

Bolinho de abobrinha

Ingredientes

  • 1 abobrinha descascada e cortada em cubos pequenos
  • 3 ovos
  • 1/2 xícara de chá de tofu amassado
  • 1/2 xícara de chá de azeite
  • 1/2 xícara de chá de leite de soja
  • 1 1/2 xícara de chá de farinha de aveia
  • 1/2 xícara de chá de farinha de trigo integral
  • 1 colher de sopa de fermento em pó
  • 1 colher de sopa de salsinha picada
  • 1 pitada de sal

Modo de preparo

No liquidificador, bata metade da abobrinha, o tofu , os ovos e o azeite até ficar homogêneo. Transfira a mistura para um recipiente grande. Aos poucos, acrescente o leite de soja, a farinha de aveia e a farinha de trigo integral e mexa até obter uma massa homogênea. Adicione o sal, a salsinha, o restante da abobrinha e o fermento em pó e mexa novamente. Coloque a massa em forminhas de silicone para cupcake e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 25 minutos. Sirva em seguida.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Up
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como será o bolo de aniversário de Roberto Carlos em Cachoeiro
Julio Katona, Ronaldo Barbosa, ViniÌcius Borges, Pedro Martins, Felipe Gomes, Lorena SimoÌes, HeÌlio Gualberto e Laryssa Gobbi
Exposição vai contar os 190 anos da Assembleia Legislativa do ES
Alliança, casados, idosos
Políticas públicas para idosos: pauta para o debate eleitoral

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados