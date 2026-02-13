7 receitas de bebidas energizantes para cair na folia de Carnaval

Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 15:49
Para aproveitar o Carnaval, é essencial manter o pique, e nada melhor do que bebidas energizantes para dar aquele empurrãozinho. Além de saborosas, são perfeitas para quem busca alternativas saudáveis para aproveitar a folia. E o melhor de tudo: são práticas de fazer e utilizam ingredientes fáceis de encontrar, garantindo uma dose extra de energia de forma simples. Abaixo, confira como preparar algumas receitas!
Em um pilão, coloque o estragão e amasse para liberar os óleos essenciais. Adicione o suco de limão e o sal e misture. Acrescente a água com gás e mexa delicadamente. Coe e transfira para um copo. Adoce com mel e sirva em seguida.
Dica: sirva decorado com rodelas de limão-siciliano e folhas de estragão.
Em uma garrafa, coloque a água e o suco de laranja e agite. Adicione a beterraba em pó, o gengibre e a canela em pó e agite novamente para incorporar. Sirva em seguida.
Dica: consuma a bebida imediatamente para evitar perder o potencial natural dos ingredientes.
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um copo e sirva em seguida.
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto as pedras de gelo, e bata até obter uma bebida homogênea. Transfira para um copo e adicione as pedras de gelo. Sirva em seguida.
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma bebida homogênea. Transfira para um copo e sirva em seguida.
Em um liquidificador, coloque a água com gás e a melancia e bata até ficar homogêneo. Coe e reserve. Em um pilão, amasse os morangos e coloque em um copo. Adicione a água com gás e melancia e o suco de limão e misture. Adoce com mel e sirva em seguida.
