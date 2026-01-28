Gastronomia

7 receitas com batata-doce para melhorar o ganho de massa muscular

Confira como preparar pratos deliciosos com esse vegetal para turbinar os resultados do treino

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 19:49

Batata-doce recheada Crédito: Imagem: Valentina_G | Shutterstock

A batata-doce é um dos alimentos mais populares entre quem busca ganhar massa muscular de forma saudável. Rica em carboidratos complexos, fibras, vitaminas e minerais, ela oferece energia de longa duração e nutrientes essenciais para o crescimento muscular.

Se você procura formas saborosas e eficientes de incluí-la na sua alimentação, confira nossa seleção com 7 receitas de batata-doce que vão turbinar o seu ganho de massa muscular e diversificar suas refeições.

1. Batata-doce recheada

Ingredientes

2 batatas-doces laranjas

2 colheres de sopa de iogurte natural

1 colher de sopa de cottage

Brotospara decorar

1 colher de chá de azeite de oliva

Sal, pimenta-do-reino moída e páprica defumada a gosto

Modo de preparo

Lave bem as batatas-doces e faça alguns furos na superfície com um garfo, para que o calor penetre melhor durante o cozimento. Pincele azeite e polvilhe sal, pimenta-do-reino e páprica a gosto, garantindo que fiquem bem temperadas. Coloque-as em uma assadeira e leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 40 a 50 minutos, ou até que fiquem macias e o garfo entre facilmente na polpa. Retire as batatas-doces do forno e, ainda quentes, corte-as ao meio ou abra ao meio mantendo a casca. Com um garfo, solte um pouco do miolo interno e transfira para uma tigela. Misture esse miolo com iogurte natural e cottage até formar um creme homogêneo. Recheie as batatas-doces com essa mistura, preenchendo bem cada metade, e finalize decorando com brotos. Sirva ainda quente.

2. Bolo de batata-doce

Ingredientes

400 g de batata-doce cozida, descascada e amassada

1/4 de xícara de chá de óleo de girassol

1 xícara de chá de açúcar de coco

2 xícaras de chá de farinha de aveia

4 ovos

1 colher de chá essência de baunilha

1 colher de chá de fermento químico em pó

Óleo de girassol para untar

Farinha de aveia para enfarinhar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a batata-doce, o óleo de girassol, os ovos e a essência de baunilha e bata até obter uma mistura homogênea. Aos poucos, adicione a farinha de aveia e o açúcar de coco e bata novamente até obter uma massa homogênea. Por último, coloque o fermento químico e bata para incorporar. Unte uma forma para bolo com óleo de girassol e polvilhe com farinha de aveia. Disponha a massa e leve ao forno preaquecido 180 °C por 40 minutos. Sirva em seguida.

3. Salada de batata-doce com frango e cogumelo

Ingredientes

4 batatas-doces descascadas e picadas

1 maço de alface

400 g de cogumelo shitake laminado

2 dentes de alho descascado e amassados

2 peitos de frango cortados em tiras

Suco de 1 laranja

60 g de queijo de cabra picado

2 colheres de sopa de mel

1 colher de sopa de vinagre

Sal, pimenta-do-reino moída e azeite a gosto

Modo de preparo

Em uma assadeira, coloque as batatas-doces e regue com mel. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até ficarem macias. Retire do forno e reserve. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o cogumelo e o alho e refogue por 8 minutos. Desligue o fogo e reserve.

Em um recipiente, coloque o frango e tempere com sal e pimenta-do-reino. Cubra e deixe descansar por 10 minutos. Após, em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Disponha o frango e doure. Desligue o fogo e transfira para uma saladeira. Adicione as folhas de alface, o cogumelo e o queijo e misture. Tempere com suco de laranja, azeite e vinagre. Sirva em seguida.

Quiche de batata-doce Crédito: Imagem: Lecker Studio | Shutterstock

4. Quiche de batata-doce

Ingredientes

Massa

1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo integral

100 g de azeite

1 ovo

1 pitada de sal

Farinha de trigo integral para polvilhar

Recheio

1 kg de batata-doce laranja descascada, cozida e amassada

2 berinjelas cortadas em rodelas finas

1 xícara de chá de tomate-cereja cortado ao meio

1 cebola descascada e picada

3 ovos

1 xícara de chá de creme de ricota

Sal, pimenta-do-reino moída e azeite a gosto

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, coloque a farinha de trigo e o sal e misture. Adicione o azeite e mexa até obter uma farofa grossa. Acrescente o ovo e mexa até obter uma massa homogênea. Se necessário, adicione um pouco de água gelada para dar o ponto. Envolva a massa em plástico-filme e leve à geladeira por 30 minutos.

Após, polvilhe uma superfície lisa com farinha de trigo e disponha a massa. Abra com a ajuda de um rolo e transfira para uma forma de quiche, preenchendo o fundo e as laterais. Faça furos na massa com a ajuda de um garfo e leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar. Retire do forno e reserve.

Recheio

Em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Junte a batata-doce e a berinjela e refogue até os legumes ficarem macios. Desligue o fogo e tempere com sal e pimenta-do-reino. Disponha os legumes e o tomate-cereja sobre a massa e reserve.

Em um recipiente, coloque os ovos e o creme de ricota e mexa para incorporar. Despeje a mistura sobre a massa com os legumes e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 30 minutos. Retire do forno, espere esfriar e desenforme. Sirva em seguida.

Dica: sirva decorado com coentro picado.

5. Batata-doce assada com nozes

Ingredientes

1 batata-doce descascada e cortada em tiras finas

1 colher de sopa óleo de girassol

1 colher de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

2 colheres de sopa nozes picadas

1 colher de chá tomilho picado

Modo de preparo

Em uma assadeira, coloque as tiras de batata-doce e regue com óleo de girassol. Tempere com sal e pimenta-do-reino e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 14 minutos, virando na metade do tempo. Após, retire a batata-doce do forno e transfira para uma travessa. Tempere com tomilho e regue com azeite. Polvilhe com nozes e sirva em seguida.

Purê de batata-doce laranja Crédito: Imagem: New Africa | Shutterstock

6. Purê de batata-doce laranja

Ingredientes

1 kg de batata-doce laranja descascada e picada

4 dentes de alho descascados e amassados

1 xícara de chá de leite

Sal, pimenta-do-reino moída e azeite a gosto

Modo de preparo

Em uma travessa, coloque a batata-doce e o alho e regue com azeite. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até ficar macia. Após, retire a batata -doce do forno, amasse e coloque em uma panela. Adicione leite e leve ao fogo médio para cozinhar até obter o ponto de purê, mexendo sempre. Desligue o fogo, tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.

7. Nhoque de batata-doce

Ingredientes

400 g de batata-doce cozida e amassada

3 colheres de sopa de farinha de aveia

2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado

1 ovo

Sal, pimenta-do-reino moída e noz-moscada em pó a gosto

500 ml de molho de tomate quente

Água para cozimento

Farinha de aveia para polvilhar

Modo de preparo

Em uma tigela grande, misture a batata-doce amassada com o ovo, a farinha, o queijo parmesão e os temperos até formar uma massa macia. Polvilhe farinha na bancada e modele rolinhos com a massa. Corte em pedaços de cerca de 2 cm para formar o nhoque. Leve uma panela média com água ao fogo médio e adicione uma pitada de sal. Quando ferver, coloque os nhoques aos poucos, mexendo delicadamente para não grudar. Quando subirem à superfície (cerca de 2–3 minutos), retire com uma escumadeira. Sirva com o molho de tomate.