5 sopas ricas em proteínas para o almoço de segunda-feira

Aprenda a preparar pratos deliciosos e nutritivos para variar o cardápio no frio

Se você procura refeições reconfortantes e nutritivas para começar bem a semana, as sopas são ótimas aliadas. Elas ajudam a manter o corpo saciado, hidratado e bem nutrido, especialmente quando contam com boas fontes de proteína e ingredientes naturais. Desse modo, é possível montar pratos balanceados e versáteis. >

A seguir, confira 5 sopas ricas em proteínas para o almoço de segunda-feira! >

Sopa de grão-de-bico com couve e legumes

Ingredientes

1 xícara de chá de grão-de-bico

1 colher de sopa de azeite de oliva

1/2 cebola-roxa picada

1 talo de aipo picado

1 cenoura em cortada em cubos

1 batata-doce cortada em cubos

1 xícara de chá de couve fatiada finamente

Sal, pimenta-do-reino moída e queijo parmesão ralado a gosto

Água >

Modo de preparo

Deixe o grão-de-bico de molho por 12 horas em água filtrada em um recipiente. Após esse tempo, escorra e lave bem. Transfira para uma panela de pressão, cubra com água e cozinhe por 25 minutos após pegar pressão. Reserve. Em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola-roxa até começar a dourar. >

Acrescente o aipo, a cenoura e a batata-doce. Refogue por 5 minutos, mexendo de tempos em tempos. Adicione o grão-de-bico cozido com a água do cozimento. Cozinhe em fogo médio, com a panela semitampada, por cerca de 20 minutos ou até os legumes estarem macios. Coloque a couve fatiada e cozinhe por mais 5 minutos. Tempere com sal e pimenta-do-reino moída. Sirva com o queijo ralado. >

Sopa de carne com legumes

Ingredientes

200 g de coxão mole cortado em tiras finas

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 dente de alho picado

1/2 cebola picada

1 xícara de chá de vagem picada

1/2 abobrinha picada

1/2 pimentão vermelho picado

1 colher de sopa de salsinha picada

4 xícaras de chá de água quente

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto >

Modo de preparo

Em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo médio e doure o alho e a cebola. Acrescente a carne e refogue até selar. Junte a vagem, a abobrinha e o pimentão. Adicione a água, tempere com sal e pimenta-do-reino e deixe cozinhar em fogo médio por cerca de 20 minutos. Depois, desligue o fogo, finalize com salsinha e sirva em seguida. >

Sopa de frango com macarrão e legumes

Ingredientes

1 peito

1,5 l de água

1 folha de louro

1/2 cebola picada

1 talo de aipo cortado em cubos pequenos

1 cenoura cortada em rodelas

1/2 xícara de chá de macarrão espaguete quebrado

1 colher de sopa de salsinha picada

Pimenta-do-reino moída e sal a gosto >

Modo de preparo

Em uma panela grande, coloque o peito de frango, a água, o sal, a folha de louro e a cebola. Leve ao fogo médio e cozinhe por cerca de 30 minutos, retirando a espuma da superfície com uma escumadeira. Retire o peito de frango e desfie. Coe o caldo e descarte os sólidos. >

Na mesma panela com o caldo coado, adicione o aipo e a cenoura. Cozinhe por 10 minutos em fogo médio. Acrescente o frango desfiado e o macarrão. Cozinhe até a massa ficar al dente (aproximadamente 6 a 8 minutos), mexendo ocasionalmente. Finalize com salsinha, sal e pimenta-do-reino. Sirva quente. >

Sopa de lentilha com ervilha

Ingredientes

1/2 xícara de chá de lentilha

1 colher de sopa de azeite de oliva

1/2 cebola picada

1/2 xícara de chá de ervilha fresca

1 tomate sem sementes e picado

1 colher de sopa de cheiro-verde picado

3 xícaras de chá de água

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água para demolho >

Modo de preparo

Deixe a lentilha de molho por 8 horas em um recipiente com água. Escorra, lave e leve para cozinhar em fogo médio com 2 xícaras de água por cerca de 20 minutos ou até ficar macia. Em outra panela, em fogo médio, aqueça o azeite e refogue a cebola. Acrescente o tomate, a lentilha cozida, a água restante, a ervilha e o sal. Cozinhe por mais 10 minutos. Finalize com cheiro-verde e pimenta-do-reino. Sirva em seguida. >

Sopa oriental de cogumelo, ovo e acelga

Ingredientes

1 colher de sopa de óleo de gergelim

1 dente de alho picado

1/2 cebola picada

1 xícara de chá de cogumelo shimeji

3 folhas de acelga cortadas em tiras

1 ovo

3 xícaras de chá de caldo de legumes

Sal, cebolinha picada e pimenta-do-reino moída a gosto >

Modo de preparo

Em uma panela em fogo médio, refogue o alho e a cebola no óleo de gergelim até dourar levemente. Acrescente o cogumelo e cozinhe por 3 minutos. Adicione o caldo de legumes e a acelga. Quando começar a ferver, bata levemente o ovo com um garfo em um recipiente e despeje em fio, mexendo delicadamente. Cozinhe por mais 2 minutos. Finalize com cebolinha e pimenta-do-reino. Sirva em seguida. >