A 4ª temporada de Pesadelo na Cozinha, comandada pelo chef francês Erick Jacquin, estreou e já tem conquistado o público, rendendo bons memes nas redes sociais. Exibido pela Band TV e disponível no streaming Max, o reality segue sua fórmula de sucesso, transformando restaurantes que estão à beira do colapso.
Nesta edição, 12 estabelecimentos enfrentarão a difícil missão de reestruturar seus negócios sob a orientação rigorosa e, muitas vezes, explosiva de Jacquin. Com momentos tensos, cenas hilárias e mudanças surpreendentes, o programa promete continuar entretendo e movimentando a internet a cada episódio.
Abaixo, confira 5 receitas para os fãs de Pesadelo na Cozinha!
Steak tartare com batata frita
Ingredientes
Steak tartare
- 300 g de filé-mignon sem nervos ou gorduras
- 1 gema de ovo
- 1 colher de sopa de mostarda dijon
- 1 colher de sopa de molho inglês
- 1 colher de sopa de alcaparras picadas
- 1 colher de sopa de cebola-roxa picada
- 1 colher de sopa de pepino em conserva picado
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Cebolinha picada para finalizar
Batata frita
- 3 batatas
- Óleo para fritar
- Sal a gosto
Modo de preparo
Steak tartare
Com uma faca bem afiada, pique a carne na ponta da faca até obter pedaços bem pequenos. Reserve em um recipiente na geladeira para manter fresco. Em uma tigela, misture a gema de ovo com a mostarda dijon, o molho inglês e o azeite de oliva. Acrescente a cebola-roxa, o pepino em conserva, as alcaparras e misture bem. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Retire a carne da geladeira e misture delicadamente com o molho preparado. Modele em um aro e finalize com cebolinha picada.
Batata frita
Descasque as batatas e corte em palitos. Lave bem e seque com um pano. Em fogo médio, aqueça o óleo em uma panela funda e frite as batatas até ficarem douradas e crocantes. Retire e escorra em papel-toalha. Tempere com sal. Sirva o steak tartare acompanhado da batata frita.
Ragu de lentilha com chips de cebola
Ingredientes
Ragu de lentilha
- 1 xícara de chá de lentilha
- 1 l de caldo de legumes
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 1 cenoura ralada
- 1 talo de salsão picado
- 1 tomate sem pele e sem sementes picado
- 1 colher de sopa de extrato de tomate
- 1 colher de chá de páprica defumada
- 1 colher de chá de cominho em pó
- 1 folha de louro
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Salsinha picada para finalizar
- Água
Chips de cebola
- 1 cebola fatiada bem fina
- 1/2 xícara de farinha de trigo
- Óleo para fritar
- Sal a gosto
Modo de preparo
Ragu de lentilha
Lave bem a lentilha e deixe de molho em um recipiente com água por cerca de 30 minutos. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até ficar transparente. Adicione o alho, a cenoura e o salsão, mexendo por alguns minutos. Acrescente o tomate picado, o extrato de tomate, a páprica, o cominho e a folha de louro, refogando por mais alguns minutos. Escorra a lentilha e adicione à panela, misturando bem com os temperos. Despeje o caldo de legumes aos poucos e deixe cozinhar em fogo médio até a lentilha ficar macia e o molho encorpado. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Finalize com salsinha picada e reserve.
Chips de cebola
Passe as fatias de cebola na farinha de trigo, removendo o excesso. Em fogo médio, aqueça o óleo em uma panela e frite as fatias de cebola até ficarem douradas e crocantes. Retire com uma escumadeira e escorra em papel-toalha. Tempere com sal.
Sirva o ragu de lentilha em um prato fundo ou travessa, finalizando com os chips de cebola por cima para dar crocância.
Filé mignon suíno assado na brasa
Ingredientes
- 500 g de filé mignon suíno
- 1/2 xícara de chá de vinho branco seco
- 3 ramos de tomilho fresco
- 3 dentes de alho picados
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- 1 colher de sopa de suco de limão
- 1 colher de chá de sal
- 1/2 colher de chá de pimenta-do-reino
- 1 colher de sopa de manteiga
Modo de preparo
Em um recipiente, misture o vinho branco, o azeite de oliva, o suco de limão, o alho picado, o sal e a pimenta-do-reino. Adicione os ramos de tomilho e misture bem. Coloque o filé mignon suíno na marinada, certificando-se de que fique bem envolvido. Cubra e leve à geladeira por pelo menos 2 horas.
Acenda a churrasqueira e deixe as brasas atingirem uma temperatura média (não muito alta, para que a carne asse por igual). Unte a grelha com um pouco de azeite para evitar que a carne grude. Retire o filé mignon da marinada e deixe escorrer o excesso. Coloque sobre a grelha e asse por 15 a 20 minutos, virando a cada 5 minutos, até dourar por fora e ficar suculento por dentro. Nos minutos finais, pincele a carne com manteiga para dar brilho e sabor extra. Retire da churrasqueira e deixe descansar por 5 minutos antes de fatiar.
Costela suína com molho de pimenta
Ingredientes
Costela
- 1 kg de costela suína
- 3 dentes de alho picados
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- 1 colher de sopa de páprica defumada
- 1 colher de chá de cominho em pó
- 1 colher de chá de sal
- 1/2 colher de chá de pimenta-do-reino
- 1 ramo de tomilho fresco
- Suco de 1 limão
- 1/2 xícara de vinho branco seco
Molho de pimenta
- 1/3 de xícara de melado de cana
- 1 colher de sopa de vinagre de maçã
- 1 colher de chá de molho de soja
- 1 colher de chá de pimenta calabresa
Finalização
- Azeite a gosto
- 1 ramo de tomilho fresco
Modo de preparo
Costela
Em uma tigela, misture o alho, o azeite, a páprica, o cominho, o sal, a pimenta-do-reino, o suco de limão e o vinho branco. Esfregue essa mistura na costela, certificando-se de cobrir bem todos os lados. Cubra com plástico-filme e deixe marinar por pelo menos 2 horas. Coloque a costela em uma assadeira coberta com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 2 horas, virando na metade do tempo.
Molho de pimenta
Em uma panela pequena, misture o melado, o vinagre de maçã, o molho de soja e a pimenta calabresa. Leve ao fogo baixo e mexa até engrossar ligeiramente (cerca de 5 minutos). Reserve.
Finalização
Retire a costela do forno e corte entre os ossos para separar as porções. Aqueça uma frigideira grande em fogo médio-alto e adicione um fio de azeite e o tomilho. Coloque os pedaços de costela na frigideira e sele por 2 a 3 minutos de cada lado, até ficarem caramelizados. Pincele o molho de melado e pimenta sobre a carne e deixe dourar rapidamente. Sirva imediatamente com mais molho por cima.
Tomate recheado com salada de avocado
Ingredientes
- 4 tomates grandes e maduros
- 2 avocados maduros
- 1/2 cebola-roxa picada
- 1/2 pimentão amarelo picado
- 1 colher de sopa de suco de limão
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- 1 colher de chá de mostarda dijon
- 1 colher de sopa de salsinha picada
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Corte os tomates ao meio, retire a casca e as sementes, deixando uma cavidade para o recheio. Tempere levemente o interior dos tomates com uma pitada de sal e reserve virados para baixo para escorrer o excesso de líquido.
Corte os avocados ao meio, retire o caroço e corte em pedaços a polpa. Misture delicadamente com a cebola-roxa, o pimentão amarelo, o suco de limão, o azeite de oliva e a mostarda dijon. Tempere com sal, pimenta-do-reino e finalize com a salsinha.
Recheie os tomates com a salada de avocado, pressionando levemente para preencher bem. Sirva em seguida.