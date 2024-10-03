Edicase Brasil

5 receitas de chá de louro para melhorar a digestão

Aprenda a preparar bebidas naturais que promovem leveza após as refeições
Portal Edicase

Publicado em 03 de Outubro de 2024 às 15:36

Chá de louro para melhorar a digestão Crédito: Imagem: Plateresca | Shutterstock
O louro, muito valorizado na medicina popular brasileira, possui compostos bioativos que ajudam a aliviar sintomas digestivos como gases e indigestão. Os óleos essenciais presentes nas folhas promovem um efeito carminativo, que auxilia a digestão e melhora o desconforto estomacal. Sendo assim, para aproveitar esses benefícios de maneira prática, confira, abaixo, 5 receitas de chá de louro!

Ingredientes

  • 5 folhas frescas de louro
  • 500 ml de água
  • 1 colher de chá de mel

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio. Assim que começar a ferver, adicione as folhas de louro. Desligue o fogo e deixe em infusão por 10 minutos, com a panela tampada. Coe o chá e adoce com mel. Sirva quente.

Chá digestivo de louro com limão

Ingredientes

  • 4 folhas frescas de louro
  • 500 ml de água
  • Suco de 1/2 limão
  • 1 colher de chá de mel

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio. Assim que começar a ferver, adicione as folhas de louro. Desligue o fogo e deixe em infusão por 10 minutos, com a panela tampada. Coe o chá e acrescente o suco de limão. Adoce com mel e beba ainda morno para melhorar a digestão.

Chá de louro com gengibre

Ingredientes

  • 5 folhas frescas de louro
  • 500 ml de água
  • 1 pedaço de gengibre fresco
  • 1 colher de chá de mel

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio. Assim que começar a ferver, adicione o gengibre e ferva por 5 minutos. Adicione as folhas de louro e ferva por mais 5 minutos. Coe o chá e adoce com mel. Sirva quente. Este chá é ideal para melhorar a digestão e aliviar gases.
Chá de louro com canela (Imagem: Nick Alias | Shutterstock)
Chá de louro com canela Crédito: Imagem: Nick Alias | Shutterstock

Chá de louro com canela

Ingredientes

  • 4 folhas secas de louro
  • 500 ml de água
  • 1 canela em pau
  • 1 colher de chá de mel

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio. Assim que começar a ferver, adicione a canela e ferva por 5 minutos. Acrescente as folhas de louro e deixe ferver por mais 5 minutos. Desligue o fogo e deixe descansar por 10 minutos. Coe o chá e adoce com mel. Beba morno para ajudar na digestão e reduzir inchaço abdominal.

Chá de louro com hortelã

Ingredientes

  • 5 folhas frescas de louro
  • 500 ml de água
  • 1 punhado de folhas de hortelã fresca
  • Suco de 1/2 limão

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio. Assim que começar a ferver, adicione as folhas de louro e de hortelã. Desligue o fogo e deixe em infusão por cerca de 10 minutos, com a panela tampada. Coe o chá e acrescente o suco de limão. Sirva quente ou morno.

