5 receitas de chá de louro para melhorar a digestão

O louro, muito valorizado na medicina popular brasileira, possui compostos bioativos que ajudam a aliviar sintomas digestivos como gases e indigestão. Os óleos essenciais presentes nas folhas promovem um efeito carminativo, que auxilia a digestão e melhora o desconforto estomacal. Sendo assim, para aproveitar esses benefícios de maneira prática, confira, abaixo, 5 receitas de chá de louro!
Chá de louro para melhorar a digestão
Ingredientes
- 5 folhas frescas de louro
- 500 ml de água
- 1 colher de chá de mel
Modo de preparo
Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio. Assim que começar a ferver, adicione as folhas de louro. Desligue o fogo e deixe em infusão por 10 minutos, com a panela tampada. Coe o chá e adoce com mel. Sirva quente.
Chá digestivo de louro com limão
Ingredientes
- 4 folhas frescas de louro
- 500 ml de água
- Suco de 1/2 limão
- 1 colher de chá de mel
Modo de preparo
Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio. Assim que começar a ferver, adicione as folhas de louro. Desligue o fogo e deixe em infusão por 10 minutos, com a panela tampada. Coe o chá e acrescente o suco de limão. Adoce com mel e beba ainda morno para melhorar a digestão.
Chá de louro com gengibre
Ingredientes
- 5 folhas frescas de louro
- 500 ml de água
- 1 pedaço de gengibre fresco
- 1 colher de chá de mel
Modo de preparo
Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio. Assim que começar a ferver, adicione o gengibre e ferva por 5 minutos. Adicione as folhas de louro e ferva por mais 5 minutos. Coe o chá e adoce com mel. Sirva quente. Este chá é ideal para melhorar a digestão e aliviar gases.
Chá de louro com canela
Ingredientes
- 4 folhas secas de louro
- 500 ml de água
- 1 canela em pau
- 1 colher de chá de mel
Modo de preparo
Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio. Assim que começar a ferver, adicione a canela e ferva por 5 minutos. Acrescente as folhas de louro e deixe ferver por mais 5 minutos. Desligue o fogo e deixe descansar por 10 minutos. Coe o chá e adoce com mel. Beba morno para ajudar na digestão e reduzir inchaço abdominal.
Chá de louro com hortelã
Ingredientes
- 5 folhas frescas de louro
- 500 ml de água
- 1 punhado de folhas de hortelã fresca
- Suco de 1/2 limão
Modo de preparo
Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio. Assim que começar a ferver, adicione as folhas de louro e de hortelã. Desligue o fogo e deixe em infusão por cerca de 10 minutos, com a panela tampada. Coe o chá e acrescente o suco de limão. Sirva quente ou morno.