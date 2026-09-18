5 erros comuns ao fazer pão em casa e como evitá-los

A própria massa apresenta sinais que ajudam a identificar problemas antes do forneamento. Uma consistência excessivamente seca ou líquida, falta de elasticidade ou ausência de crescimento no período esperado indicam que é preciso investigar o que aconteceu. A falta de volume durante a fermentação, por exemplo, pode estar relacionada ao fermento, à temperatura ou às condições do ambiente. Identificar a alteração antes de assar aumenta a possibilidade de corrigir o processo e evita desperdício.