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Gastronomia

3 receitas de sobremesas para quem ama pistache

Veja como é possível utilizar essa oleaginosa para preparar doces práticos e saborosos
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 07 de Julho de 2026 às 15:55

Brigadeiro de pistache (Imagem: Jobz Fotografia | Shutterstock)
Brigadeiro de pistache Crédito: Imagem: Jobz Fotografia | Shutterstock
Nos últimos anos, o pistache ganhou espaço nas redes sociais e nas cozinhas brasileiras, conquistando os amantes da gastronomia com receitas doces e salgadas. Além do sabor característico, a oleaginosa também oferece benefícios à saúde, por ser fonte de gorduras boas, fibras, proteínas, vitaminas e minerais.
Segundo Michel Silva, coordenador do curso de Gastronomia da Faculdade Anhanguera, o pistache pode fazer parte de uma alimentação equilibrada quando consumido com moderação. “Além de ser bastante versátil, o ingrediente apresenta nutrientes importantes e pode ser utilizado em diversas preparações, desde sobremesas até molhos e pratos mais elaborados”, explica.
Para quem é fã do ingrediente, o professor traz 3 receitas simples para experimentar em casa. Confira!

1. Brigadeiro de pistache

Ingredientes

  • 395 g de leite condensado
  • 200 g de creme de leite
  • 100 g de pistache sem casca, sem sal e triturado
  • 1 colher de sopa de manteiga
  • Pistache triturado para decorar

Modo de preparo

Em uma panela, misture o leite condensado, o creme de leite, a manteiga e as 100 g de pistache. Cozinhe em fogo baixo, mexendo sempre, até a mistura desgrudar do fundo da panela. Deixe esfriar. Com as mãos, enrole os brigadeiros e finalize com o pistache triturado. Sirva em seguida.
Cheesecake de pistache (Imagem: Lesya Dolyuk | Shutterstock)
Cheesecake de pistache Crédito: Imagem: Lesya Dolyuk | Shutterstock

2. Cheesecake de pistache

Ingredientes

Base
  • 200 g de biscoito maisena triturado
  • 100 g de manteiga derretida
Recheio
  • 300 g de cream cheese
  • 200 g de creme de leite
  • 100 g de pistache triturado
  • 1/2 xícara de chá de açúcar

Modo de preparo

Base
Em uma tigela, misture o biscoito maisena com a manteiga. Com a massa, forre o fundo e as laterais de uma forma de fundo removível. Reserve.
Recheio
Em uma tigela, bata o cream cheese, o creme de leite, o pistache e o açúcar até obter uma mistura homogênea e despeje sobre a base. Leve à geladeira por pelo menos 4 horas. Sirva em seguida. 

3. Brownie de chocolate com pistache

Ingredientes

  • 200 g de chocolate meio-amargo
  • 100 g de manteiga
  • 2 ovos
  • 1 xícara de chá de açúcar
  • 1/2 xícara de chá de farinha de trigo
  • 100 g de pistache picado
  • Manteiga para untar
  • Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

Em uma tigela, derreta o chocolate no micro-ondas em intervalos de 30 segundos. Após, misture com a manteiga e reserve. Em um recipiente, misture os ovos com o açúcar. Aos poucos, acrescente a farinha de trigo e, em seguida, o chocolate derretido. Misture até ficar homogêneo. Adicione o pistache e mexa bem. Unte uma assadeira com manteiga e enfarinhe com farinha de trigo. Despeje a massa e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 30 minutos. Desligue o forno, espere esfriar e sirva em seguida.

Versatilidade é um dos diferenciais do pistache

De acordo com Michel Silva, o ingrediente pode ser incorporado em diversas preparações e combinações. “O pistache harmoniza bem com chocolate, frutas cítricas, creme de leite e até mesmo pratos salgados. O importante é explorar as possibilidades e aproveitar o sabor marcante da oleaginosa”, conclui.
Por Priscila Dezidério

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