Veja o trailer de 'Vingadores: Doutor Destino', com Chris Evans de volta à Marvel

Longa é prova de fogo do estúdio após bilheterias fracas

Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 15:51

Chris Evans como o Capitão América, da Marvel Crédito: Divulgação/Marvel

Chris Evans vai retornar à equipe de super-heróis de maior bilheteria do cinema em "Vingadores: Doutor Destino", ou "Doomsday", como mostra o primeiro teaser trailer do filme da Marvel, que estreia em 17 dezembro de 2026.

No vídeo, Steve Rogers, que usa o codenome Capitão América, aparece estacionando sua moto e entrando em sua casa. Depois, ele se aproxima de um berço e pega um bebê, provavelmente seu filho com Peggy Carter, no colo.

Apesar de não dar muitos detalhes do próximo filme da saga "Vingadores", o trailer sugere um retorno da Marvel às origens da franquia bilionária, depois de uma tentativa de renovação de elenco que desapontou nas bilheterias.

Além de Evans, também retorna ao Universo Cinematográfico Marvel o ator Robert Downey Jr., intérprete do Homem de Ferro, herói que morreu em "Vingadores: Ultimato". Na nova trama, ele assume a máscara e a capa de Victor von Doom, o Doutor Destino.

Anthony Mackie, que havia assumido o escudo do Capitão América após o que muitos pensaram ser uma saída de Evans da Marvel, também retorna.

No elenco estão ainda Chris Hemsworth, Sebastian Stan, Pedro Pascal, Florence Pugh, Simu Liu, Lewis Pullman, Tom Hiddleston e Letitia Wright, entre outros, retomando papéis que já interpretaram em outros "Vingadores" ou em outras sagas do estúdio.

A direção é novamente de Anthony Russo e Joe Russo, que escalaram ainda atores da equipe dos X-Men dos anos 2000, como Patrick Stewart, Ian McKellen e Alan Cumming.

